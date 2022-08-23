WSJ: ABD Türk şirketlerini, yaptırım uygulanan Rus kurumları ve iş insanlarıyla çalışmamaları yönünde uyardı

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23 Ağustos 2022, 12:14 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin Türk iş insanlarını, Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlaması sonrası yaptırım uygulanan Rus kurumları ve iş insanlarıyla çalışmamaları yönünde uyardığını yazdı.

WSJ, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun 22 Ağustos'ta Türkiye’de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinden oluşan bir ticaret birliği ve sivil toplum kuruluşu olan Amerikan Şirketler Derneği'ne (AmCham Türkiye) mektup gönderdiğini duyurdu.

Gazeteye göre, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne de (TÜSİAD) gönderilen mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımları riski altındadır."

WSJ'ye göre Adeyemo mektupta, Türk bankalarının, Amerikan bankalarıyla bağlarını sürdürürken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla muhabir banka ilişkisi kuramayacaklarını da belirtti: “Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın.”

WSJ'deki haberde, AmCham'a yönelik uyarılarının, yazışmalarla birlikte telefon görüşmeleri aracılığıyla yapıldığı da kaydedildi.

Haberde, Adeyemo'nun Cuma günü Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusların Türkiye'yi, "ABD ve 30 ülke tarafından uygulanan yaptırımları delmek için" kullandığına dair endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Adeyemo Haziran ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve konuyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

WSJ'ye göre Türkiye Hazine Bakanlığı ise Adeyemo'ya “hiçbir kurum veya kişinin yaptırımları ihlal etmesine izin verilmeyeceği” konusunda güvence vermişti. Gazete, son gelişmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de 5 Ağustos'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ile ekonomik işbirliğini derinleştirme sözü vermesinin ardından geldiğiniz yazdı.

Rus basını, görüşmenin ardından yayımladığı haberlerde Türkiye Rusya'ya, satın aldığı gaz için Rus Rublesi'yle ödeme yapmayı kabul ettiğini yazmıştı.