Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Afrika gezisinde küresel gıda krizine yol açtıkları suçlamasını reddetti

22 dakika önce

Robert Plummer, BBC News

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Mısır ziyaretinde, ülkesinin küresel bir gıda krizine yol açtığına dair suçlamaları reddetti.

Kahire’deki Arap Birliği toplantısında Arap ülkelerinin büyükelçilerine yönelik bir konuşma yapan Lavrov Batı ülkelerinin, yaptırımların küresel gıda güvenliğine etkisi konusunda gerçeği çarpıttığını savundu.

Lavrov Batı ülkelerini diğer ülkeler üzerinde egemenlik kurmaya çalışmakla suçladı.

Arap dünyasının büyük bir kısmı ve Afrika, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ortaya çıkan tahıl kıtlığından kötü etkilendi.

Cuma günü Ukrayna’nın elindeki tahılları Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırmasına olanak sağlayan bir anlaşma İstanbul’da imzalanmıştı.

Fakat Rusya’nın Cumartesi günü Odessa Limanı’na saldırması bunun uygulanabilirliğinin sorgulanmasına yol açtı.

Lavrov, savaşa yönelik tepkilerin arttığı bir dönemde ülkesine destek almak için üç Afrika ülkesini daha ziyaret edecek.

Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya’ya yaptırım uygulamaktaki “agresifliğinin” tek bir nedeni olduğunu söyledi:

“Mesele yalnızca Ukrayna değil, dünya düzeninin geleceği.

“Herkesin dünya düzeninin kurallarına uyması gerektiğini söylüyorlar fakat kurallar Batı’nın istediği durumlarda, istedikleri şekilde baştan yazılıyor.”

Lavrov bu konuşmasından önce de Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü’yle görüştü.

Mısır’ın Rusya ile önemli ilişkileri var.

Rusya Mısır’a buğday, silah ve savaş başlamadan önce çok sayıda turist gönderiyordu.

Lavrov, Lükrü ile ortak basın toplantısında Batı’yı savaşı uzatmakla suçladı.

Rus bakan Mısır’ın ardından Etiyopya, Uganda ve Kongo’ya gidecek.

Bu tur öncesi bir makale de yazan Lavrov “Rusya, sömürgecilerinden kurtulmak isteyen Afrika ülkelerini her zaman içten bir şekilde destekledi” ifadelerini kullandı.

Pek çok Afrika ülkesinin Ukrayna konusunda “dengeli bir tavır takınmasını” da takdirle karşıladığını eklemişti.

Afrika Kalkınma Bankası verilerine göre Rusya ve Ukrayna savaş öncesinde Afrika’nın buğday ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyordu.

Mısır, 2019 yılında Ukrayna buğdayının en büyük alıcısı olmuştu.

Lavrov makalesinde, Rusya’nın kıtlığa yol açtığı yönündeki suçlamaların “Batı propagandası” olduğunu savundu.

Lavrov Rusya’ya uygulanan Batı yaptırımlarının, koronavirüs pandemisinden etkilenmiş durumdaki uluslararası gıda piyasasını daha da olumsuz bir noktaya çektiğini ekledi.

Taraf tutmaktaki isteksizliklerini avantaja çeviriyor

Will Ross, BBC Dünya Servisi Afrika Editörü

Sergey Lavrov Afrika ülkelerini, Batı’dansa Rusya’nın yanında olmaya ikna etmek için “Sömürgecilikten kurtulma sürecinizin tamamlanmasına yardımcı olacağız” gibi ifadeler kullanıyor.

Fakat kıta genelinde Ukrayna savaşı konusunda bir taraf tutma konusunda isteksizlik olduğu aşikar.

Soğuk Savaş’ın kıtada yıkıcı bir etkisi olmuş, çatışmalar artarken gelişme yavaşlamıştı.

Bugün ise kıtanın en büyük sorunu artan gıda ve enerji fiyatları.