Juul: ABD’de e-sigara şirketine 438 milyon dolarlık ceza

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36 dakika önce

ABD’nin en popüler e-sigara şirketi olan Juul’a, 18 yaş altı gençlere reklam yaptığı gerekçesiyle 438,5 milyon dolarlık ceza verildi.

Juul’un ABD yargısıyla vardığı uzlaşma gereği 30 eyalette de çeşitli reklam yasakları uygulanacak.

Bunlardan biri de 35 yaş altı kişilerin reklamlarda kullanılamaması olacak.

Juul’un ABD’de satışının tamamen yasaklanması da mümkün.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Haziran’da Juul ürünlerinin sağlığa etkisine dair yeterli veri olmadığı gerekçesiyle satışları yasaklama kararı aldı.

Juul kararı temyize götürdüğü için bu karar henüz uygulamaya konmadı.

Şirkete karşı çeşitli eyaletlerde açılmış bireysel davalar da bulunuyor.

Juul ise 2019 yılında pazarlama stratejilerini değiştirdiklerini ve bu kararın da eski stratejilerine yönelik olduğunu söyledi.

Şirket, yasaklama girişimi hakkında ise, sundukları tüm veriler ve belgeler incelenince bu karardan vazgeçileceğine inandıklarını belirtti.

Juul ABD’de ergenler arasında e-sigara kullanımının patlamasına yol açan şirket olarak gösteriliyordu.

2019’da lise öğrencilerinin çeyreğinden fazlası e-sigara içiyordu.

Öte yandan bu oran sonraki yıllarda azalmaya başladı.

O dönem açılan soruşturmada, 19 yaş altına bu ürünlerin satışı yasak olsa da şirketin ergenlere yönelik pazarlamaya büyük bir önem verdiği ortaya çıkmıştı.

Connecticut Başsavcısı William Tong, “Juul’un utanmazca pazarlama stratejisi nikotin bağımlısı yeni bir nesil yarattı” dedi.