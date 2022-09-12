Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı, sanatçıya yurt dışı çıkış yasağı getirildi

Kaynak, DHA

28 dakika önce

30 Nisan'da verdiği bir konserde imam hatip liselilere atıfta bulunduğu sözleri nedeniyle hakkında iddianame hazırlanan Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun ev hapsi kaldırıldı. Yurt dışı çıkış yasağı konulan Gülşen, haftada bir karakola giderek imza verecek.

Geçen hafta Gülşen’in ev hapsinin devamına karar verilmişti.

Karara itiraz ettiklerini söyleyen sanatçının avukatı Emek Emre BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada ev hapsinin “hukuksuz” olduğunu söylemişti:

"İsnat edilen suçun ağırlığı, kişinin bu fiili gerçekleştirirkenki kastı, iki kişi arasındaki bir şakalaşma oluşu, hepsine bakıldığında ev hapsinin uygulanmaması gerekir.”

Tenzip zaptında ev hapsi kararının devamının gerekçesinin belirtilmemesini de eleştiren Emre, "Mahkeme tenzip zaptı da olsa, ara karar da olsa, duruşma tutanağı da olsa kararına bir gerekçe sunmak zorunda. Burada hiçbir gerekçe belirtilmeden ev hapsinin devamına karar verildi" demişti.

Sanatçının 1 yıldan 3 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame geçen hafta kabul edilmişti.

Gülşen, 21 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak, Twitter / Gülşen

Ne olmuştu?

Gülşen'in İstanbul’da verdiği konser sırasında sahnedeyken bir kişi hakkında, "İmam Hatip’te okumuş bence daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözlerini içeren bir video geçen ay sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da #GülşenTutuklansın diye etiket açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere atıfta bulunduğu sözlerinden dolayı resen soruşturma başlatmıştı.

Gülşen 25 Ağustos’ta savcılığın talimatıyla önce Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınmış, sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Daha sonra sanatçı konutunu terk etmemesi koşuluyla serbest bırakılmıştı.

Bu süreçte Gülşen hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

BBC Türkçe’nin gördüğü iddianamede Gülşen’e, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması yöneltiliyor.

Sanatçının 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği'nin de bulunduğu 702 müşteki yer alıyor.

48 sayfalık iddianamede Gülşen’in söz ve beyanları sonucu "halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı" öne sürülüyor.

Söz konusu ifadelerin kamuya açık bir yerde sarf edildiği belirtilen iddianamede, kendileri veya yakınları İmam Hatip Lisesi mezunu olan çok sayıda kişinin şikayetçi olduğu kaydediliyor.

İddianamede ayrıca “soruşturmaya konu mezkur söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı” savunuluyor.

Gülşen mahkemedeki savunmasında, İmam Hatip Liselilere hakaret etme amacı taşımadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" demişti.