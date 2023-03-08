Elon Musk işten çıkarılan Twitter çalışanından özür diledi

8 Mart 2023, 16:10 +03 Güncelleme 21 dakika önce

James Clayton / BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri

Twitter CEO'su Elon Musk, çalışanlarından biri ile ilgili sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşım için özür diledi.

Özür, Twitter çalışanı Halli Thorleifsson'ın, Elon Musk'a "İnsan Kaynakları şefiniz benim istihdam edilip edilmediğimi teyit edemiyor" ifadelerini içeren mesajı ardından geldi.

Musk, bu paylaşım sonrası "Hangi işi yapıyordunuz?" diye sordu ve bir dizi soru cevaplı paylaşımların ardından Thorleifsson, işten atıldığına dair bir e-posta aldığını söyledi.

Bunun üzerine Musk, Salı günü Thorleifsson için "en kötüsü" ifadesini kullandığı bir mesaj paylaştı, sonra da bunu sildi.

Bundan birkaç saat sonra ise Musk bu paylaşımı için özür diledi ve Thorleifsson'a yeniden iş teklifinde bulundu.

"Durumunu yanlış anladığım için Halli'den özür dilerim" diye yazdı ve "Twitter'da kalmayı düşünüyor" diye ekledi.

BBC'ye demeç veren Thorleifsson, işten çıkarılıp çıkarılmadığı konusunda Twitter'ın insan kaynakları departmanından yanıt alamadığını, muhtemelen hata yaptıklarını ve sözleşme yükümlülüklerinden kurtulmak için şimdi olaya "dava için" görünümü vermeye çalıştıklarını söylemişti.

Fotoğraf altı yazısı, Elon Musk "O en kötüsü, üzgünüm" diye yazdığı mesajı sonra sildi.

Thorleifsson yaratıcı çalışmalar yürüten ajansı Ueno'yu 2021'de Twitter'a satmıştı. Şirketten ayrılması halinde Twitter'ın ona yükü bir para ödemek zorunda kalacağı söylentileri gündeme getirildi.

Tekerlekli sandalye kullanan Thorleifsson, İzlanda'da engelliler için daha iyi erişim hakları konusunda kampanya yürüttü ve yerel medyaya göre, şirketini Twitter'a sattığında satış anlaşmasını İzlanda hükümetine daha yüksek oranda vergi ödeyecek şekilde düzenledi.

Geçen yıl ise İzlanda'da dört medya kuruluşu tarafından yılın kişisi seçildi.

Thorleifsson'un eski iş arkadaşlarından bazıları onun böylesine kamuya açık bir şekilde hedef alınmasına anlam veremediklerini söyledi.

Fotoğrafçı Daniel Houghton bir tweetinde "Halli Thorleifsson ile doğrudan çalışmış biri olarak, bunu görmek büyük hayal kırıklığı. Onun çalışma ahlakı bir üst seviyede, yeteneği ve tevazusu birinci sınıf" diye yazdı.

Elon Musk da şöyle cevap verdi:

"Yorumlarınıza dayanarak, Halli ile videolu görüşme yaptım, doğru olanla bana söylenenlere karşı gerçeği anlamak için. Tweet atmaktansa doğrudan iletişim daha iyi."

Musk özür diledikten sonra, Thorleifsson'un Twitter'a geri dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Thorleifsson, daha önce BBC'ye durumun "tuhaf" ve "oldukça stresli" olduğunu söylemişti.