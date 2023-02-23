Trabzonspor Avrupa'ya veda etti; Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri bugün belli oluyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Trabzonspor, Basel'i ilk maçı 1-0 yenmesine rağmen rövanştan 2-1'lik skorla ayrılarak Avrupa'ya veda etti.

49 dakika önce

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Basel ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa kupalarına veda etti.

Trabzonspor, evinde oynadığı ilk maçta 1-0 üstün gelmişti.

İsviçre temsilcisinin gollerini 13’üncü dakikada Amdouni ve 76’ncı dakikada da Zeqiri kaydetti. Basel bu skorla birlikte turnuvada son 16 turuna çıkan takım oldu.

Trabzonspor’da Bakasetas 27’nci dakikada takımı adına kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı. Denswil’in 61’inci dakikada kafa vuruşuyla attığı golse ofsayt olduğu gerekçesiyle video yardımcı hakem tarafından iptal edildi.

Maç sonunda konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel karşılaşmalarını futbol hayatının “en enteresan iki maçı” olarak tanımladı ve “Oyun olarak ya da pozisyon zenginliği olarak ne söyleyebilirim ki? 12 tane pozisyon var herhalde 180 dakikada. 2-1 mağlup olduk buna rağmen, rakip de inanamadı” dedi.

Rakipler bugün belli oluyor

Trabzonspor’un elenmesinin ardından Türkiye’yi Avrupa kupalarında üç takım temsil edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamalarını lider olarak tamamlayan Fenerbahçe son 16 turuna doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

UEFA Konferans Ligi’nde de Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

Üç takımın da rakipleri bugün yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te yapılacak. Konferans Ligi kuraları ise TSİ 15.00'te çekilecek.

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Fenerbahçe, son 16 turu eşleşmelerinde seri başı.

Sarı lacivertli takım Play Off turunu geçen şu takımlardan birisiyle eşleşecek:

Manchester United (İngiltere)

Shakhtar (Ukrayna)

Union Berlin (Almanya)

Roma (İtalya)

Juventus (İtalya)

Sporting Lizbon (Portekiz)

Leverkusen (Almanya)

Sevilla (İspanya)

Kaynak, Getty Images

Sivasspor ve Başakşehir de kura çekimlerine seri başı olarak girecek. İki ekibin de muhtemel rakipleri şöyle:

Gent (Belçika)

Lech Poznan (Polonya)

Fiorentina (İtalya)

Lazio (İtalya)

AEK Larnaca (Kıbrıs)

Sheriff (Moldova)

Anderlecht (Belçika)

Basel (İsviçre)