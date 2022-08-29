İngiltere hükümeti Manş Denizi'nden göçmen toplaması için özel bir şirkete 2 milyon sterlin ödüyor

Kaynak, PA Media

bir saat önce

İngiltere hükümeti, Manş Denizi'ni botlarla geçmeye çalışan göçmenleri toplaması için, 6 aylığına 2 milyon sterlin ödeme karşılığında özel bir taşeron şirketle anlaştı.

Guardian gazetesinin hükümetin resmi sitesinde detayları yayımlanan anlaşmaya dayandırdığı haberinde, Deniz Kuvvetleri'nin göçmen teknelerini toplama konusunda isteksizliği üzerine yaşanan gerilim ardından İçişleri Bakanlığı'nın bu yola başvurduğu kaydediliyor.

Hükümet sitesinde yayımlanan sözleşmeye göre Aeolian adlı şirkete bağlı üç gemi 12'şer saatlik nöbetler tutacak ve görülen veya bildirilen tekneleri bulup göçmenleri toplayacak.

Normal olarak 12 yolcu ve 3 mürettebat alabilen bu teknelerin gerektiğinde 100 kişiye kadar göçmeni alabilmesi ya da rastlanan tekneleri çekebilmeleri isteniyor.

Denizden alınan göçmenler daha sonra Dover limanındaki göçmen merkezlerine teslim edilecek.

Şirketin sözcüsü mürettebatın özel eğitimden geçirileceğini, teknelerde 12 sahil koruma muhafızı ve üç mürettebata ek olarak 100 kişiye rahatça yer olduğunu kaydetti.

Hükümetin, bu yolla İngiltere'ye gelen göçmenleri, iltica başvurularını değerlendirmeden Ruanda'ya göndereceğini açıklamış olmasına rağmen Manş Denizi'ni geçmeye çalışanların sayısında son aylarda artış görülüyor.

Ruanda'ya kaldırılacak ilk göçmen uçağındaki 7 kişinin sınır dışı edilmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son dakika kararıyla durdurulmuştu.

Savunma Bakanlığı rakamlarına göre Temmuz ayında Fransa'dan Manş Denizi üzerinde İngiltere'ye geçenlerin sayısı 3 bin 683 oldu. Yıl başından bu yana geçen göçmen sayısı ise 17 bini aştı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri bu sayının yıl sonuna kadar 60 bine çıkarak geçen yılın rakamını ikiye katlayabileceğini düşünüyor.