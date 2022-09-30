TBMM Başkanı Şentop: Meclis’e ulaşan dokunulmazlık dosyası sayısı 1600’ü aştı

23 dakika önce

A﻿yşe Sayın, BBC Türkçe

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’e ulaşan dokunulmazlık dosyası sayısının 1600’ü geçtiğini ve bu rakamın bir ilk olduğunu belirterek, “Belli kriterler düşünülerek bazı dosyalar bakımından cezanın ağırlığı, suçun kamuoyunda yarattığı infial olabilir, bu yöntemle dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki beş fezlekeyle ilgili hazırlanan karma komisyon raporunun ise yeni yasama yılında Meclis Genel Kurulu gündemine alınarak, karara bağlanacağını açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, düzenlediği basın toplantısında 30 Eylül itibarıyla süresi dolan TBMM’nin 27. Dönem 5. Yasama yılı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM’nin yeni yasama yılının yarın başlayacağını anımsatan Şentop, parlamento tarihinde ilk kez “6. Yasama yılı”na girileceğini söyledi.

Şentop, 5. Yasama yılında Meclis Genel Kurulu’nda 112 birleşim, 486 oturum gerçekleştirildiğini, 818 saat 50 dakika çalışma yapıldığını ve 35 bin 984 sayfa tutanak tutulduğunu bildirdi. Ayrıca Seçim Yasası değişikliğini de içeren 83 yasa teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Şentop’un verdiği bilgiye göre milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na 19 bin 710 yazılı soru önergesi verildi; 27. Dönem içinde verilen önerge sayısının 73 bini 500’i geçti. Şentop, bu sayının bir rekor olduğunu vurguladı.

Dokunulmazlık fezlekelerinde rekor

Şentop’un verdiği bilgiye göre geçen yasama yılında Meclis Başkanlığı’na 317 dokunulmazlık fezlekesi ulaştı ve 27. Dönem boyunca Meclis’e gönderilen fezleke sayısı 1600’ü aştı. Şentop, bu sayının şimdiye kadar ulaşılmış en yüksek rakam olduğunu ifade etti.

Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırıldığını, bir fezlekenin ise istem üzerine Cumhurbaşkanlığı’na iade edildiğini bildirdi.

'Aydeniz’in dosyası Genel Kurul’a gelecek'

Şentop, bir polise tokat attığı gerekçesiyle hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzenlenen HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dosyasının da yeni yasama yılının başında TBMM Genel Kurulu’na gelerek karara bağlanacağını söyledi.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, beş dosya nedeniyle Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, TBMM 27. dönemin son yasama yılı, çalışmalarına 1 Ekim’de saat 14.00'te düzenlenecek olan özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açış konuşması ile başlayacak.

Devamsız milletvekillerinin durumu

Mustafa Şentop, aralarında dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel’in de bulunduğu bazı milletvekillerinin “devamsızlık” nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesinin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine de 1 Nisan-30 Haziran 2022 tarihleri arasına ilişkin milletvekillerinin genel kurul ve komisyon çalışmalarına katılmaları ile ilgili çizelgelerin çıkarıldığını anımsattı.

Şentop, devamsızlığı saptanan milletvekillerine tebligat yapılarak mazeretlerinin sorulduğunu, bunların Başkanlık Divanı’nda değerlendirileceğini söyledi.

Kaç milletvekiline tebligat gönderildiğinin netleşmediğini belirten Şentop, “Bu dönemde de devamsızlıkla ilgili çizelgeler gönderildi, belli itiraz süresi var. Meclis tatile girince duruyor, bu arkadaşlarımızın mazeretlerini bildirmeleri için tanımlanan süre tamamlanmamış olduğu için gelişme olmamıştır. 1 Ekim ile birlikte süreler yeniden işlemeye başlayacak. Gelen dilekçelere göre başkanlık divanımızın vereceği karar önemli” diye konuştu.

Şentop, “tutukluluk halinin devamsızlıktan sayılıp sayılmayacağı” yönündeki soru üzerine de bu konuda daha önce yaşanmış bir örnek olmadığını söyledi. Şentop, “Benzeri olmamış, olabileceği de düşünülmediği için mevzuatta düzenlenmemiştir, ayrı değerlendirme konusudur” diye konuştu.

'Sosyal medya artırdı'

TBMM’deki dokunulmazlık dosyası sayısının ilk kez 1600’ün üzerine çıktığına dikkat çeken Şentop, 2016’da geçici anayasa değişikliği ile dosyaların eritildiğini anımsattı. Dosyaların Meclis’te görüşülmesinin uzun zaman alacağını kaydeden Şentop, belli kriterler düşünülerek, bazı dosyalar yönünden dokunulmazlıkların kaldırılabilecğini söyledi:

“Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler üzerinde bir hayli fazla fezleke olduğunu söylemek isterim. Belli kriterler düşünülerek bazı dosyalar bakımından cezanın ağırlığı suçun kamuoyunda yarattığı infial olabilir bu yöntemle dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini düşünüyorum.”

Şentop, anayasa değişikliğinin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soru üzerinde de bazı siyasi partilerin parlamenter sisteme dönüşü savunduğunu, siyasi partiler arasında bu kadar görüş ayrılığı varken, bu dönem içinde yeni anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini gerçekçi bulmadığını söyledi.