A﻿BD'de kaçırılma hikayesi uyduran kadına 18 ay hapis

Kaynak, SHASTA BÖLGE POLİSİ

39 dakika önce

A﻿BD'nin California eyaletinde kaçırıldığını ileri süren bir kadın, FBI'a yalan ifade vermekten 18 ay hapis cezası aldı.

3﻿9 yaşındaki bir Sherri Papini, Kasım 2016'da koşuya çıktıktan sonra kaybolmuştu.

Ü﻿ç hafta sonra Şükran Günü'nde yeniden ortaya çıkan Papini, iki Latin Amerika kökenli kadının kendisini kaçırdığını iddia etmiş ve sonrasında birden çok eyalette birden bir insan avı başlatılmıştı.

F﻿ederal Soruşturma Bürosu FBI daha sonra Papini'nin eski bir erkek arkadaşının evinde kaldığını ve vücudundaki yaraları da kendisini oluşturduğunu tespit etmişti.

M﻿ahkemede özür dileyen Papini, yalan söylemekten ve "onursuzca davranmaktan" suçlu olduğunu kabul etti.

S﻿herri Papini "Benim yüzümden sorun yaşayan herkesten özür dilerim" dedi ve "tüm sorumluluğu kabul ettiğini" söyledi.

P﻿apini, savcılarla yaptığı anlaşma uyarınca federal yetkililere yalan söylemek ve posta dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti.

P﻿apini'nin avukatı William Portanova da sahte kaçırılma hikayesinden müvekillinin yaşamındaki "acı dolu yılları" sorumlu tuttu.

Müvekkiline en az cezanın verilmesini isteyen avukat, yaptıkları yüzünden ömür boyu yaşayacağı aşağılanmanın asıl ceza olacağını ileri sürdü.

A﻿nlaşmayla savcılar, Papini'ye 25 yıl hapis cezası yerine sekiz ila 14 ay hapiz cezası verilmesini kabul etti.

Papini ayrıca, kısmen polisin masraflarını karşılayacak 300 bin dolarlık para cezasına da çarptırıldı ve hapisten çıkmasının ardından üç yıl boyunca şartlı tahliye kurallarına tabi tutuldu.

P﻿apini'nin kaçırılmasıyla ilgili ilk haberler, eşinin çocuklarını yuvadan almadığını söyleyip, polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Ü﻿ç hafta sonra da yol kenarında vücudundaki yara izleriyle ortaya çıkıp, silah soruyla kaçırıldığını ileri sürdü. FBI da Mart ayında kaçırılma hikayesinin sahte olduğunu açıkladı.