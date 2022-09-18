Azerbaycan-Ermenistan gerginliği: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Bakü'ye sert kınama

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25 dakika önce

A﻿BD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan'a yaptığı ziyaret sırasında Azerbaycan'ı sert bir dille kınadı.

P﻿elosi, geçtiğimiz hafta yaşanan ve ''yasadışı'' olarak nitelendirdiği sınır ötesi çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu.

E﻿rmenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İ﻿ki taraf da çatışmaların başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

A﻿BD Temsilciler Meclisi'nden bir heyetle Ermenistan'a ''önceden planlanmamış bir ziyaret'' gerçekleştiren Pelosi, bu ziyaretin özel bir önemi olduğunu belirtti.

B﻿aşkent Yerevan'da açıklamalarda bulunan Pelosi, ''Çatışmaları sert bir şekilde kınıyoruz. Çatışmalar Azerbaycan tarafından başlatıldı ve bunun böyle kabul edilmesi gerekiyor,'' dedi.

A﻿BD'nin Ermenistan'ın savunma ihtiyaçlarını dinlediğini söyleyen Pelosi, ''demokrasi ve otokrasi arasındaki küresel mücadelede'' Yerevan'a destek vermek ve yardımcı olmak istediklerini belirtti.

E﻿rmenistan hükümetinden üst düzey bir yetkili geçtiğimiz hafta Rusya öncülüğündeki askeri ittifakın savunma gereksinimlerine destek vermemesinden duyduğu memnuniyetsizliği ifade etmişti.

E﻿rmenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Tabii ki hiç memnun değiliz. Beklentilerimiz karşılanmadı,'' demiş ve Rusya liderliğindeki ittifakı ''kurşun atmayan bir tüfeğe'' benzetmişti.

P﻿elosi, Rusya'nın Ermenistan'a destek vermemesinin ilginç olduğunu söyledi.

E﻿rmenistan ve Azerbaycan geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmalarda 2020'deki Dağlık Karabağ savaşından bu yana en ağır kayıplarını vermişti.

Ç﻿atışmalar perşembe günü ABD aracılığılıyla varılan bir uzlaşıyla sona ermişti.

R﻿usya'nın arabuluculuğuyla ateşkese varılması çabaları ise sonuç vermemişti.