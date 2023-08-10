Ekvador'da yaklaşan seçim öncesinde devlet başkanı adayı Villavicencio vurularak öldürüldü

Eski bir sendika lideri ve gazeteci olan Villavicencio, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada kendisi ve ekibinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini söylemişti.