Ekvador'da yaklaşan seçim öncesinde devlet başkanı adayı Villavicencio vurularak öldürüldü

Görgü tanıkları, Villavicencio'nun silahlı saldırganlar tarafından başına üç el ateş edilerek öldürüldüğünü ve saldırganların daha sonra olay yerinden kaçtığını söyledi.

Eski bir sendika lideri ve gazeteci olan Villavicencio, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada kendisi ve ekibinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini söylemişti.