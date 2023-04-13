Sadullah Ergin'in CHP listelerinden adaylığı neden tartışılıyor? Taraflar ne dedi?

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24 dakika önce

2009-2013 yılları arasında Adalet Bakanı olarak görev yapan Sadullah Ergin'in CHP'den adaylığı tartışmalara yol açtı.

DEVA Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ergin, CHP milletvekili listesinde DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. bölge 4. sıradan aday gösterildi.

Ergin'in bakanlığı döneminde süren Ergenekon ve Balyoz davalarının yanı sıra çok sayıda gazetecinin tutuklanması tepki çekmişti.

Bu davalardan Ergenekon'da yargılanan herkes beraat ederken davanın savcısı Zekeriya Öz, Gülen yapılanması üyeliğiyle suçlanmış ve yurtdışına kaçmıştı.

Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de tutuklandığı o dönemde Adalet Bakanlığı'yla görüşen Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi’ne verilen yanıtta, tutuklu gazetecilerin terör örgütü üyeliğiyle suçlandığı, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanmadıkları söylenmişti.

O dönem BBC Türkçe'ye konuşan CPJ Yönetim Kurulu Üyesi Kati Marton, Bakanlığın “doğrudan gazetecilik faaliyetleriyle ilgili hapiste olmadığını” iddia ettiği 15 gazeteci hakkında “Bu 15 kişi de adli suçlardan veya gazeteci olarak haber yapmaları dışında bir nedenle hapiste değiller. ‘Terörist’ değiller. Ancak davalarıyla ilgili ulaşabildiğimiz bilgiler yetersiz” demişti.

Babacan: Tartışmalar hatalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması tartışmalarına yanıt verdi.

Babacan, tartışmanın "hatalı" olduğunu savundu ve bunların "çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum" dedi.

Babacan, Ergin'in "pek çoğu hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemelere" katkıda bulunduğunu belirtti ve "tutuklu oranının düşürülmesi, adil yargılanma hakkı, kolluğun demokratikleşmesi, AYM’ye bireysel başvuru, AİHM kararlarının Türkçe olarak yayınlanması, anadili hakkı gibi, yüzlerce değişiklikte katkısı var" dedi.

Babacan, "Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir. Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ergin: O zaman bunları görme şansımız yoktu

Bu akşam HaberTürk'te bir programa katılan Sadullah Ergin ise Ergenekon soruşturmasının bakanlık döneminden önce başladığını söyledi.

Ergin, davanın zaman içinde başbakanın savcısı, ana muhalefet liderinin de avukatı olduğu bir davaya dönüştüğünü ve bakanlıklarla bürokratları aşan bir mahiyete büründüğünü belirtti.

Ergin, AKP'nin de o zamanlar bu davada kurumsal olarak taraf olduğunun hatırlanması gerektiğini vurguladı ve ekledi:

"O günkü tarihte bunları görme şansımız yoktu. Daha sonra yapılan hatalar, yargılama yanlışlarını görüyoruz.

"Bir tanesi bozuldu, beraatler verildi. Balyoz'da yakın tarihlerde az sayıda da olsa mahkumiyetleri onanmış yargılanan insanlar var.

"Adalet Bakanlarının görev tanımı kanunlarla belirtilmiştir. Adalet politikalarının siyasetini belirler, ihtiyaç duyduğu yasaları karşılarsınız. Adalet Bakanlarının yapacağı işler bunlar. Yargı süreçleri bir şekilde iktidar partileri tarafından bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır."

Salıcı: Türkiye'nin önünü açıyor olmalıyız

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CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da bu hafta katıldığı bir TV programında bu konuda gelen eleştirilere "Biz isimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Siyasetler kişiler değil partiler üzerinden, fikirler üzerinden yürür" diye yanıt vermişti.

Salıcı "Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. CHP hiçbir partiyle işbirliği yapmasa da tepkiler olacaktı. Düzeni değiştiriyor, Türkiye'nin önünü açıyor olmamız gerekiyor" demişti.

Sadullah Ergin kimdir?

Ergin, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. dönem milletvekili genel seçimlerinde 1. sıradan Hatay milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Üç dönem AKP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.

2008-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı yaptı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında bir grup konuşmasında Ergin'e yönelik, "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibocudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

Ali Dibo skandalı, Ergin'in o dönem Hatay'da çok sayıda ihaleyi AKP'li isimlere verdiği iddiasına verilen isimdi.

Ergin bugün katıldığı TV programında bu konuda ise ""Bu haber Hürriyet ve Milliyet'te çıktı. Her iki haber de Ankara mahkemeleri tarafından tekzip edildi. Tekzipler gazetelerde yayınlandı" dedi.

2013'ün son günlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmak için görevinden istifa etti, 2014'teki seçimi beş bin oy farkla CHP'li Lütfü Savaş'a kaybetti.