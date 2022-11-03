İngiltere Merkez Bankası'ndan son 33 yılın en büyük faiz artırımı

Bu, geçen yıl Aralık ayından beri gerçekleşen sekizinci faiz artırımı.

Son 14 yılın en yüksek faiz oranına kavuşan İngiltere’de enflasyonun ve konut faizlerinin de bu gelişmeden etkilenmesi bekleniyor.

Kurumun bu adımı yükselen enflasyona karşı aldığı bir önlem.

Eylül ayında İngiltere’de enflasyon yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek oranına ulaştı.

Kurumun beklentilerine göre yaz sonu itibarıyla yavaşlayan ekonomi, 2024’ün ikinci yarısına kadar resesyonda kalacak.

Bu ülke tarihinin en derin değil en uzun süreli resesyonunun olması bekleniyor.