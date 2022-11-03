İngiltere Merkez Bankası'ndan son 33 yılın en büyük faiz artırımı
İngiltere Merkez Bankası, son 33 yılın en büyük artırımına giderek faizi 75 baz puan yükseltti.
Böylece faiz yüzde 2,25’ten yüzde 3’e çıktı.
Bu, geçen yıl Aralık ayından beri gerçekleşen sekizinci faiz artırımı.
Son 14 yılın en yüksek faiz oranına kavuşan İngiltere’de enflasyonun ve konut faizlerinin de bu gelişmeden etkilenmesi bekleniyor.
22 Eylül’de İngiltere Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırarak yüzde 2,25’e yükseltmişti.
Analistlere göre ülkede faiz gelecek yıl yüzde 4,75 olabilir.
Kurumun bu adımı yükselen enflasyona karşı aldığı bir önlem.
Eylül ayında İngiltere’de enflasyon yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek oranına ulaştı.
İngiltere Merkez Bankası açıkladığı faiz kararında ülke ekonomisini en uzun süreli resesyonun beklediğini aktardı.
Kurumun beklentilerine göre yaz sonu itibarıyla yavaşlayan ekonomi, 2024’ün ikinci yarısına kadar resesyonda kalacak.
Bu ülke tarihinin en derin değil en uzun süreli resesyonunun olması bekleniyor.
Aynı zamanda işsizlik oranının da iki katına çıkması öngörülüyor.