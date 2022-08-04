Uluslararası Af Örgütü: Ukrayna güçleri sivilleri tehlikeye atıyor

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Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna güçlerini aralarında okullar ve hastanelerin de bulunduğu yoğun sivil nüfus bulunan yerlerde askeri üsler ve silah sistemleri kurarak sivilleri tehlikeye atmakla suçladı.

Kuruluş, bu tür taktiklerin uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini, sivilleri tehlikeye attığını ve askeri hedefler haline getirdiğini vurguladı.

Ardından gelen yerleşim alanlarındaki Rus saldırılarında sivillerin öldüğü ve sivil altyapının yok edildiği kaydedildi.

Örgütün Genel Sekreteri Agnes Callamard "Ukrayna güçlerinin yerleşim bölgelerinde faaliyet gösterdiklerinde, sivilleri tehlikeye attıkları davranış biçimini belgeledik. Savunma konumunda olmaları Ukrayna Ordusunu uluslararası hukuka saygı göstermekten muaf kılmaz " dedi.

Ancak Uluslararası Af Örgütü, bütün Rus saldırılarının bu şablonu izlemediğini de vurguladı.

Kuruluş, Rusya'nın diğer bazı belli bölgelerde savaş suçları işlediğini ve bunlar arasında Harkov kentinin bazı alanları olduğunu kaydetti.

Fakat Af Örgütü, sivil alanlara konuşlanan Ukrayna güçlerinin Rus Ordusu tarafından yasadışı bir şekilde hedef alındığına dair bir kanıt bulunamadığını açıkladı.

Kuruluşun raporunda, araştırmacıların Harkov, Donbas ve Mikolaiv'deki Rus saldırılarını birkaç hafta boyunca incelediği vurgulandı.

Bu inceleme sonucu, Ukrayna güçlerinin sivillerin yaşadığı alanlardan saldırılar düzenlediği ve başka seçenekleri de olduğu halde, bu bölgelerdeki 19 şehir ve köyde sivil binalara üslendikleri iddia edildi.

Kuruluş, sivillerin arasına üslenen Ukrayna Ordusu'nun, çevredeki sivillerin tahliye edilmesini istediği ya da buna yardımcı olduğuna dair bir kanıt da bulunamadığını açıkladı.

Kaynak, Getty Images

'Okul ve hastanelerde askeri üsler'

Af Örgütü, Ukrayna güçlerinin beş noktada da hastaneleri askeri üs olarak kullandığını, iki şehirde onlarca askerin hastanelerde dinlendiklerini, etrafında dolaştıklarını ve yemeklerini yediklerini belirtti.

Bir başka şehirde de askerlerin bir hastanenin yakınından ateş açtıkları aktarıldı.

Ayrıca, Ukraynalı askerlerin Donbas ve Mikolaiv bölgelerinde okulları rutin bir şekilde üs olarak kullandıkları, ziyaret edilen 29 okuldan 22'sinde ziyaret sırasında ya da öncesinde askeri faaliyete işaret eden kanıtlar bulunduğu bildirildi.

Af Örgütü, son aylarda ayrım gözetmeyen silahlarla yapılan Rus saldırılarını belgelediklerini ve bunlar arasında uluslararası yasaklı misket bombalarının da bulunduğu vurgulandı.

Kuruluş, Ukrayna güçlerinin sivil nüfusun bulunduğu yerlere konuşlanmasının, ayrım gözetmeyen Rus saldırılarını asla meşru kılmadığını da söyledi.

Ukraynalı Bakan: Rapor adil değil

Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarına yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise raporun "adil olmadığını" savundu.