Hollanda’da maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı

25 dakika önce

Yusuf Özkan, Lahey

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Hollanda'da maymun çiçeği virüsünün yüksek oranda görüldüğü eşcinsel erkekler, transseksüeller ve seks işçilerinin aşılanmasına başlandı.

Sağlık yetkilileri, maymun çiçeği virüsünün kesinlikle bir "eşcinsel hastalığı olmadığını" vurgulayarak, şimdiye kadar virüsün esas olarak bu gruplar arasında yayılması nedeniyle, risk altındaki 32 bin kişinin aşılanacağını bildirdi.

Hollanda'da şu ana kadar maymun çiçeği virüsü saptanan kişilerin sayısı 712'ye yükseldi. Bu sayının hızla arttığı belirtiliyor.

Vakaların büyük bölümünün, Mayıs ayında Belçika'nın Anvers kentinde yapılan fetiş festivali kaynaklı olduğu belirlendi.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nün, Amsterdam'da 30 Temmuz'da başlayacak dünyaca ünlü onur yürüyüşü (Amsterdam Pride) sırasında, hastalığın daha da yayılabileceği uyarısı üzerine, risk altındaki 32 bin eşcinsel erkek, transseksüel ve seks işçisinin ivedilikle aşılanması kararlaştırıldı.

Aşılananların büyük bölümü, AIDS'e neden olan HIV virüsüne karşı ilaç kullananlardan oluşuyor. Aşı yapılanlardan bazılarının da, cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalanma riski taşıdıkları belirtiliyor.

'Kesinlikle eşcinsel hastalığı değil'

Hollanda Toplum Sağlığı Merkezi’ne (GGD) göre maymun çiçeği virüsü, kesinlikle cinsel yolla bulaşan bir hastalık değil. Hastalık sadece eşcinsel ilişki yoluyla değil, sarılma gibi yakın fiziksel temasla da bulaşabiliyor.

Ancak şimdiye kadar virüs esas olarak eşcinsel erkekler arasında yayıldığı için Hollanda’daki risk gruplarının tamamı aşılanacak.

Sağlık kuruluşları tarafından özel olarak davet edilen risk gruplarına, Pazartesi sabahından itibaren "Imvanex" adlı çiçek hastalığı aşısı yapılmaya başlandı.

Normal çiçek hastalığına karşı geliştirilen bu aşının, maymun çiçeği virüsüne karşı da koruyucu olduğu belirlendi.

Aşı, 4 hafta arayla iki doz olarak uygulanacak. 1975'ten önce su çiçeği aşısı olan kişilere ise tek doz aşı yapılacak.