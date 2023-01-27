New York'ta 2017'de bisiklet yoluna kamyonla girerek sekiz kişiyi öldüren Sayfullo Saipov idam cezasına çarptırılabilir

50 dakika önce

2017'de New York'ta bir bisiklet yoluna kamyonla girerek sekiz kişinin öldüren Özbek asıllı Sayfullo Saipov, yargılandığı davada suçlu bulundu. Saipov, "cinayet" ve "terör" suçlarından ya ömür boyu hapis ya da idam cezasına çarptırılacak.