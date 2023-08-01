Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar: 52 ilin emniyet genel müdürü değişti, 24 müdür merkeze çekildi
Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 83 atama yapıldı. 52 ilin emniyet genel müdürleri değişirken, 24 ilin emniyet genel müdürü de Genel Merkez'e çekildi.
Emniyet Genel Müdürleri değişen kentler arasında Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Hatay da var.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı.
Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun'a İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canbolat da Muğla'ya atandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu atandı. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.
Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit de Balıkesir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
29 ilin emniyet müdürlüklerine ise polis başmüfettişleri atandı.
Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na getirildi.
Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına getirilen diğer isimlerse şöyle:
- Mahmut Çorumlu - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı
- Selami Yıldız - Polis Başmüfettişi
- Caner Tarfur - Polis Başmüfettişi