Yeni konut kampanyasının şartları neler?

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bir saat önce

Hükümet 2023 yılı ortasında yapılacak seçimlere doğru art arda maaş zammı, sosyal yardım, emeklilik, enerji ve tarım destek paketleri açıklıyor.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na dair açıklama yaptı.

Açıklamanın öne çıkan detayları arasında 100 bin ailenin ev sahibi olması hedefi, asgari peşinat oranının yüzde 10 olması, faiz oranının yüzde 0,69’dan başlayacak şekilde belirlenmesi ve taksitlerin hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek olması var.

Ayrıca alınan konutların beş yıl boyunca satılamayacağı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati konuşmasında şu maddeleri dile getirdi:

Sağlanacak finansman İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. bölge illerinde en çok 2 milyon TL.

Azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz/kar payı oranı yüzde 0,69’dan başlayacak.

Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Yeni Evim Programı'ndan yararlanacakların halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.

İlk üç yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üstlenecek, ilk üç sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla'da konut almak isteyen vatandaşların, son bir yılda buralarda ikamet etmiş olması şartı aranacak.

Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan, konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkanı sunulacak.

Vatandaşlar tamamlanmış, belirli oranda tamamlanmış, bankaların kredi verme kriterlerine uygun olan ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanabilecek.

Gayrimenkul sektöründeki fiyat artışları takip edilecek. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ise, "Ülkemizin her yerinde bitmiş, belirli oranda tamamlanmış ve bankalarla garantörlük sözleşmesi imzalanmış yeni projelerden faydalanılabilecek" dedi:

"Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. Bu kampanya sayesinde milyarca liralık hacim ortaya çıkacak ve ekonomimizde de yaklaşık 600 milyar liralık katma değer oluşacak" sözlerini ifade etti."

Kampanya detaylarının ve gelişmelerin 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesinde yer alacağını ekledi.

"Kampanyanın konut piyasasındaki fiyatları yükseltmemesi gerekiyor"

Tera Yatırım'dan ekonomist Enver Erkan kampanyaya dair, "Konut piyasasındaki en önemli sorun, özellikle orta ve alt gelir grupları için fiyatların ve kira değerlerinin ulaşılabilir seviyenin üzerinde olmasıdır. Bu açıdan konuta erişilebilirlik için açıklanan kampanyanın konut piyasasındaki fiyatları yükseltmemesi gerekiyor" dedi.