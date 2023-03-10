Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün seçim kararını açıklayacak

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçim kararını açıklayacak.

Erdoğan, TSİ 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Daha önce seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyleyen Erdoğan, 6 Mart'taki kabine toplantısı sonrası "10 Mart Cuma günü anayasanın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.

Bugünkü açıklamayla kesinleşmesi halinde, 60 gün sonraki ilk pazar olan 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan Millet İttifakı, Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce AKP, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemişti.