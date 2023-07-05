Almanya'da 13 yaşındaki Türk kızını bıçaklı saldırıda öldüren mülteciye ömür boyu hapis cezası

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Savcılar, kızların kendisini polise ihbar etmesinden korkan zanlının, saldırıyı birden düzenlediğini söylüyor.

4 saat önce

Almanya'nın güneyindeki bir mahkeme bıçaklı saldırıda Ece Sarıgül'ü öldürüp, arkadaşını yaralayan Eritreli bir mülteciye ömür boyu hapis cezası verdi.

Adı Okba B olarak açıklanan 27 yaşındaki hükümlü, kızlara geçen Aralık ayında Illerkirchberg kasabasında saldırmıştı.

Saldırıda 23 bıçak darbesi alan 13 yaşındaki Ece Sarıgül ölmüş, 14 yaşındaki arkadaşı da ağır yaralanmıştı.

Savcılar, Okba B.'nin yerel bir göç ofisinde kullanmayı düşündüğü bıçağı kızların görmesinin ardından saldırıyı düzenlediğini iddia etmişti.

İddianamede Etiyopya'da evlenmek isteyen hükümlünün yetkililere kendisine pasaport vermemesine kızgın olduğu vurgulandı.

Kararda, işlenen suçun "çok ağır" olduğu da vurgulandı. Bu, Okba B.'nin hapiste 15 yıl geçirmesinden sonra erken salıverilmesinin çok düşük bir ihtimal olması anlamına geriyor.

Eritreli hükümlü, Almanya'ya 2015 yılında, Avrupa'da göç krizinin yaşandığı dönemde gitti.

Ulm kentinde görülen davada, hükümlünün Alman toplumuna normal bir şekilde entegre olduğu, iş bulduğu, Almanca öğrendiği ve sakin bir kişi olduğu vurgulandı

Okba B. mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu ve ailelerden af dilediğini söyledi

Karar temyize açık. Ancak karar temyizde de bozulmazsa, savcılar Okba B.'nin hapis cezasını çektiği sırada sınırdışı edilebileceğini belirtti.