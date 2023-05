New York, kiloyla ilgili ayrımcılığı yasaklayan yasayı onayladı

New York City, kiloya dayalı ayrımcılığı yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı. Böylece, ABD'de her geçen gün büyüyen, ırk ve cinsiyet mücadelesi gibi bir eşitlik hareketine güç verdi.

New York belediye meclisinin azınlık lideri Cumhuriyetçi Joseph Borelli, New York Times'a yasanın New Yorklulara "herkese ve her şeye dava açma" yetkisi vereceğinden endişelendiğini söyledi.