Boris Johnson'un kredi almasına yardımcı olduğu anlaşılan BBC Mütevelli Heyeti Başkanı istifa etti

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Richard Sharp Şubat ayında parlamento karma komisyonunda ifade vermişti

28 Nisan 2023, 12:50 +03 Güncelleme 9 dakika önce

BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Richard Sharp, 2021 yılında göreve atanırken dönemin Başbakanı Boris Johnson'a kişisel bir borç almasında aracı olduğunu beyan etmediğinin saptanması üzerine istifa etti.

Richard Sharp'ın, dönemin başbakanı Boris Johnson'un 800 bin sterlin tutarındaki borcuna kefil bulmakta aracı olduğunun ve bundan sonra yine Johnson tarafından BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na önerildiği, Sunday Times gazetesinin haberiyle ortaya çıkmıştı.

Bu haberin yarattığı hararetli tartışmalar ve BBC'nin bağımsızlığı konusundaki sorular üzerine Başbakan Rishi Sunak bu yılın Ocak ayında bağımsız bir soruşturma talimatı vermişti.

Savcı Adam Heppingstal tarafından yürütülen soruşturmada, Sharp'ın 2021 yılının Şubat ayında BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na atama sürecinde, bu borç konusundaki bütün ayrıntıları beyan edip etmediği, kısacası kamu görevine atamalar konusundaki kuralları ihlal edilip edilmediği incelendi.

Richard Sharp, bugün yayınlanan raporda belirlenen ihlâlin "kasıtlı" olmadığının kayda geçtiğini ama BBC'nin çıkarlarını öncelediği için istifa etmeye karar verdiğini söyledi.

2021 yılının Ocak ayında, o sırada başbakan olan Boris Johnson tarafından BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na önerilen Sharp, Parlamento'nun Kültür, Medya ve Spor Karma Komisyonu'nda dinlendikten sonra göreve atanmıştı.

BBC Mütevelli Heyeti de istifa ardından bir açıklama yaptı ve Richard Sharp'ın istifa kararını anladıklarını ve kabul ettiklerini bildirdi.

"BBC'ye çok etkin bir Mütevelli Heyeti Başkanı olan, çalışma arkadaşlarının çok değer verdiği ve saygı duyduğu Richard'a teşekkürlerimizi kayda geçirmek isteriz. BBC Mütevelli Heyeti Richard Sharp'ın dürüst bir insan olduğu inancındadır" denildi.

BBC Genel Müdürü Tim Davie de açıklamasında Richard Sharp'tan, yerine yeni bir isim belirlenebilmesi için, görevi Haziran ayı sonuna kadar sürdürmesini rica ettiklerini, onun da bunu kabul ettiğini söyledi.

Muhalefet İşçi Partisi'nin kültür sözcüsü Lucy Powell ise Sharp'ın kuralları ihlal etmesinin BBC'nin itibarına ölçüsüz zarar verdiğini söyledi ve Başbakan Rishi Sunak'ın Sharp'ı, raporu beklemeden, haftalar önce görevden almış olması gerektiğini savundu. Sharp'ın yerine gelecek isim belirlenirken gerçekten bağımsız ve sağlam bir süreç izlenmesini talep etti.

'Sharp'ın bağımsız olmadığı algısı riski doğuran ihlaller'

Richard Sharp hakkında hazırlanan raporda, kamu görevine atama kuralları kapsamında iki ihlâl tespit ediliyor.

Soruşturmayı yürüten Savcı Adam Heppinstall, Sharp'ın göreve getirilmeden önce kendisiyle mülakat yapan karma komisyona beyan etmediği iki ayrıntının da, eski başbakan Boris Johnson karşısında bağımsız kalamayacağı algısını oluşturma potansiyeli taşıyan konular olduğu sonucuna varıyor.

Rapora göre Sharp, 2020 yılının Kasım ayında göreve başvurmadan önce zamanın başbakanı Boris Johnson'a Mütevelli Heyeti Başkanlığı için başvurmak istediğini söylediğini beyan etmemiş.

İkinci olarak ise Sharp, başvurduğu görev için mülakata girmeden önce Boris Johnson'a, almak istediği kişisel borca kefil olabilecek kişiyle irtibatını sağlayacağını söylemiş ve bunu da komisyondaki ifadesinde beyan etmemiş.

Savcı Heppinstall bunların, mülakat sırasında açıklansaydı, karma komisyonda Sharp'ın dönemin başbakanından bağımsız olmayabileceği algısı yaratabilecek noktalar olduğunu söylüyor.

Buna karşılık Sharp'ın, işe başvurma arzusunu Boris Johnson'a söylerken ya da onu borcuna kefil olabilecek Kanadalı milyoner Sam Blyth ile tanıştırmayı teklif ederken, Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na atanma konusunda başbakanı etkilemeyi amaçladığına ilişkin bir kanıt bulunamadığı da belirtiliyor.

Lineker-BBC gerginliğinin etkisi oldu mu?

Katie Razzall - BBC Kültür Editörü

Sunday Times bu konudaki ilk haberi yayınladığından bu yana aslında bir noktada Richard Sharp'ın istifa edeceği hissi güçlüydü.

Mütevelli Heyeti Başkanı daha başından tartışmanın gidişine hakim olamadı ve birilerini gerçekleri çarpıtmakla suçlamaya başladı.

Fakat görevde kalması imkansız gibi görünüyordu çünkü kendi atamasını onaylayan parlamento karma komisyonu da dahil herkes tarafından eleştiriliyordu.

Sonuçta önemli olan nasıl algılandığınızdır.

Richard Shard en azından kamuoyunun algısında etkin bir BBC yöneticisi olamadı.

Bunun iyice göze batmasını sağlayan ise BBC spor programlarının popüler sunucusu eski milli futbolcu Gary Lineker ile yaşanan kriz oldu.

Gary Lineker'in, hükümetin mültecileri başvurularını değerlendirmeden Ruanda'ya gönderme planlarını eleştiren tweeti üzerine gelişen krizde Sharp, kendi konumunun zayıflığı yüzünden, çıkıp BBC Genel Müdürü'nün aldığı tutumu destekleyemedi.

Tarafsızlık, BBC'nin en temel yayın ilkesini oluştururken, Richard Sharp'ın tarafsızlığı sorgulanıyordu.