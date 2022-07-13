Eski Beyaz Saray danışmanı Bolton'dan itiraf: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim

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55 dakika önce

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçmişte yabancı ülkelerde darbe planlarına yardımcı olduğunu söyledi.

John Bolton bu açıklamayı, 6 Ocak 2021'de Trump destekçilerinin Kongre Binası'na düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturmanın Salı günkü oturumunun ardından CNN televizyonuna yaptı.

Kongre'de soruşturmayı yürüten komisyon, Trump'ı 2020 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmak için son bir hamle olarak darbe girişiminde bulunmak ve şiddeti kışkırtmakla suçluyor.

CNN'den Jake Tapper'a konuşan Bolton, Trump'ın "dikkatlice planlanmış bir hükümet darbesini" gerçekleştirecek kadar yetkin olmadığını öne sürdü ve ekledi:

"Başka ülkelerde darbelerin planlanmasına yardım etmiş biri olarak (söylüyorum), bu çok iş gerektirir. (Trump) böyle bir şey yapmadı."

'Ayrıntılara girmeyeceğim'

Tapper, Bolton'a bu darbe girişimlerinin "başarılı olup olmadığını" sordu.

Bolton, kitabında Venezuela'dan söz ettiğini belirterek, "Ayrıntılara girmeyeceğim. Başarılı olmadığı görüldü. Bununla çok fazla ilgimiz olduğundan değil ama bir muhalefetin yasadışı olarak seçilmiş bir başkanı devirmeye çalışmasının nelere mal olduğunu gördüm ve başarısız oldular" diye yanıt verdi.

Kaynak, Getty Images

Bolton 2019'da ulusal güvenlik danışmanı olarak, Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido'nun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesi için orduya yaptığı çağrıyı açıktan desteklemişti. Guaido, Maduro'nun yeniden seçilmesinin gayrimeşru olduğunu iddia ediyordu.

CNN sunucusunun "(Venezuela dışında) bana anlatmadığınız başka şeyler de varmış gibi hissediyorum" demesi üzerine Bolton, "Eminim vardır" diye yanıt verdi.

Birçok dış politika uzmanı geçmişten beri Washington'un, 1953'te dönemin İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın devrilmesindeki rolünden Vietnam savaşına ve 2000'lerde Irak ve Afganistan işgallerine kadar diğer ülkelere müdahalelerini eleştirdi.

Ancak ABD'li yetkililerin yabancı ülkelerdeki sorunların körüklenmesindeki rollerini açıkça kabul etmeleri pek alışıldık bir durum değil.

BBC Kenya Muhabiri Dickens Olewe, Twitter'da paylaştığı mesajda, "BM Büyükelçiliği de dahil olmak üzere ABD hükümetinde en üst düzey görevlerde bulunmuş olan John Bolton, başka ülkelerde darbelerin planlanmasına yardım ettiğiyle övünüyor" diye yazdı.

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