Gazetecileri Koruma Komitesi: İsrail askerleri 22 yılda en az 20 gazeteciyi öldürdü

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24 dakika önce

Gazetecilerin güvenliğiyle ilgili çalışmalar yapan uluslararası kuruluş Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail askerlerinin 2001 yılından bu yana en az 20 gazeteci öldürdüğünü açıkladı ve İsrail ordusunu sorumluluktan kaçmakla suçladı.

CPJ tarafından hazırlanan rapor, bu olayların doğru dürüst soruşturulmadığı sonucuna varıyor ve en az üç vaka hakkında ceza soruşturması yapılmasını talep ediyor.

İsrail ordusu ise basın özgürlüğünü koruduğu ve gazetecileri hedef almadığında ısrarlı.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin hazırladığı raporda 2001 yılından bu yana İsrail askerlerinin açtığı ateşle ölen en az 20 gazetecinin çoğuyla ilgili detaylı bilgilere yer veriliyor.

Rapor, bu ölümlere verilen tepkilerin çok zayıf olduğu ve bunun da basın özgürlüğü açısından büyük bir tehdit oluşturduğu sonucuna varıyor.

New York merkezli kuruluş, raporunu, Filistinli-Amerikalı Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümünün birinci yıldönümünün anıldığı bu hafta yayımladı.

Ebu Akile, 2022 yıl Mayıs ayında İsrail ordusunun işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'ya yaptığı bir baskın sırasında öldürülmüştü.

CPJ raporunda anılan İsrail askerleri tarafından öldürülen gazetecilerden 18'i Filistinli. Diğer iki gazeteciden biri 2003 yılında öldürülen İngiliz belgesel yapımcısı James Miller, diğeri ise ondan bir yıl önce Ramallah'da öldürülen İtalyan fotoğrafçı Raffaele Ciriello.

Raporda bu olayların hiçbirinde bir İsrail askerinin yargılanmadığını da ekliyor ve İsrail ordusunu sürekli olarak sorumluluktan kaçan bir tutum izlemekle suçluyor.

İsrail ordusu ise suçlamalara karşı çıkarken, bu tür olaylarla ilgili bağımsız ve derin soruşturmalar yürütüldüğünü söyleyerek kendisini savunuyor.