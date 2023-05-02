HSBC'nin ilk çeyrek kârı Silikon Vadisi Bankası'nın İngiltere kolunu satın alması sonrası 1,5 milyar dolar arttı

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Bankacılık devi HSBC, ABD'de iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın İngiltere kolunu 1 sterline satın alması ardından yılın ilk çeyreğinde kârının 1,5 milyar dolar arttığını açıkladı. Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, 2023'ün ilk çeyreğinde 12,9 milyar dolar vergi öncesi kâr açıkladı. Bu, bankanın geçen yılın aynı dönemindeki kârının üç katından fazla.

HSBC, Mart ayında hükümet ve İngiltere Merkez Bankası'nın öncülük ettiği bir anlaşmayla Silikon Vadisi Bankası'nın İngiltere kolunu 1 sterlin karşılığında satın aldı.

Londra merkezli banka, kârın bu satın alma işleminden elde edilen "1,5 milyar dolarlık geçici kazancı" içerdiğini söyledi.

Banka ayrıca, Fransa'daki işletmesinin satışı nedeniyle yazacağı 2,1 milyar dolar zararın da anlaşma gerçekleşmediği için devre dışı kaldığını kaydetti.

HSBC, 2019'daki pandemi öncesinden bu yana hissedarlarına yaptığı ilk üç aylık ödemesini açıkladı ve 2 milyar dolarlık hissesini geri satın alacağını duyurdu.

Banka ayrıca Kanada'daki işletmesinin 10 milyar dolar tutarındaki satışının tamamlanması işleminin muhtemelen gelecek yılın başlarına erteleneceğini bildirdi.

Bu işlem, beklenenden yavaş büyüyen Batı pazarlarından geri çekilme stratejisinin önemli bir parçası

Bankacılık sektöründe sarsılma

HSBC'nin güçlü performansı, küresel bankacılık sektörünün Mart ayında Silikon Vadisi Bankası ile Signature Bank'ın çöküşü ve İsviçreli bankacılık devi UBS'in rakibi Credit Suisse'i zorla satın almasıyla sarsıldığı bir dönemde gerçekleşti.

Pazartesi günü ABD'li düzenleyiciler First Republic Bank'a el koydu ve varlıklarını JPMorgan Chase'e sattı.

Bu hamle, 2008 küresel mali krizinden bu yana bir ABD bankasının yaşadığı en büyük iflası çözmeyi ve sektörde haftalardır süren kargaşaya son vermeyi amaçlıyordu.

Çinli hissedardan ayrılık baskısı

Son aylarda HSBC üzerindeki baskı da en büyük hissedarı Çinli sigorta devi Ping An tarafından dile getirilen taleplerle arttı.

Ping An, yatırımcıların Çin'deki işlemlerden elde ettiği kazancı artırmak için HSBC'nin Asya operasyonunu bölmesini istedi.

HSBC halen Londra'daki genel merkezinden yönetiliyor ancak kârının büyük bölümünü Asya'da elde ediyor. Bu kârlar bankanın Avrupa ve ABD'deki zarar eden bazı operasyonlarını etkin bir şekilde sübvanse ediyor.

Ping An bunun adil olmadığını ve HSBC'yi parçalayarak Asyalı yatırımcılara kârdan daha büyük bir pay vermek gerektiğini savunuyor.

HSBC, Cuma günü Birmingham'da yapılacak yıllık genel kurul toplantısında hissedarlarını teklife karşı oy kullanmaya çağırdı.