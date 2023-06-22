İngiltere'de dükkanlarda hırsızlık vakaları geçen yıl rekor düzeye çıktı: En çok et, alkollü içkiler ve şekerleme çalındı

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İngiltere'de iş yerlerinin haklarıyla ilgili çalışan ACS Derneği, son suç raporunu açıkladı. Rapora göre İngiltere'de geçen yıl polise bildirilen dükkanlardaki hırsızlık vakalarının sayısı rekor düzeye çıkarak 1 milyon 100 bini aştı.

Raporda, hırsızlık vakalarının 10 yıl boyunca belli bir düzeyde seyrettikten sonra, özellikle yılın son çeyreğinde rekor seviyeye yükseldiği belirtildi.

İngiltere'de geçtiğimiz yıl dükkanlardan en çok et, alkollü içkiler ve şekerleme çalındı.

Hırsızlıkların yüzde 63'ü daha önce suç işlemiş kişiler tarafından yapıldı.

Bu kişilerin çoğunun alkol ya da uyuşturucu madde bağımlısı veya organize suç örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Silahlı suçların yüzde 44'ünde bıçak, yüzde 55'inde başka kesici alet, yüzde 1'inde ise tabanca kullanıldı.

İngiltere'de iş yeri sahiplerinin yüzde 79'u, dükkanlarda hırsızlık vakalarının artmasını hayat pahalılığına bağlıyor.

Raporda, dükkan çalışanlarının yüzde 87'sinin geçen yıl sözlü saldırıya uğradığı kaydedildi.

Dükkan sahiplerine göre, işlenen suçların yalnızca yüzde 16'sı polise bildiriliyor.

Bunun nedenleri soruşturma açacak polise güvenilmiyor olması, polisin davalara ilgi göstermeyeceğinin düşünülmesi ve dosya sürecinin uzun zaman alması.