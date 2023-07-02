Filipinler: Ülkenin tanıtım videosunda başka yerlerden görüntü kullanan reklam ajansı özür diledi

Filipinler’deki bir reklam ajansı, ülkenin turizm tanıtım videosunda başka ülkelerden görüntü kullanıldığı için özür diledi.

Videoda, Endonezya’daki pirinç terasları, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kum tepeleri ve İsviçre’de bir uçağın inişi gösterildi.

Turizm Bakanı, “Tüm bu denemelerde, DBB tekrar tekrar bakanlığa malzemenin orijinal olduğunu söyledi” dedi.

Başka ülkelere ait görüntülerin kullanıldığı ilk olarak Fransız Haber Ajansı AFP ve Filipinli internet blogçusu Sass Rogando Sasot tarafından ortaya çıkarıldı.

DBB Filipinle ise, reklam endüstrisinde arşiv görüntüler kullanmanın standart bir uygulama olduğunu, ancak başka ülkelerden görüntüler için özür dilediklerini açıkladı.