Nicola Sturgeon: Eski İskoçya Başbakanı 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Kaynak, Reuters

11 Haziran 2023, 19:57 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Eski İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, daha önce liderliğini yaptığı İskoç Ulusal Partisi'ne (SNP) yapılan bağışların harcanmasına ilişkin soruşturmada ifade verdi. İskoçya polisi, herhangi bir suçlama yöneltmediği Sturgeon’ı daha sonra serbest bıraktı. Soruşturma sürüyor.

Sturgeon neden gözaltına alındı?

SNP'ye yapılan bağışların harcanmasına ilişkin iki yıldır devam eden soruşturma kapsamında Sturgeon Pazar günü gözaltına alındı, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Eski İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı'na herhangi bir suçlama yönelilmedi.

Eski SNP Teşkilat Başkanı olan eşi Peter Murrell de Nisan ayında gözaltına alınarak ifade vermiş, ardından serbest bırakılmıştı.

Sözcüsü, Sturgeon'un Pazar günü önceden belirlendiği şekilde ifade vermek üzere bugün emniyete gittiğini doğrulamıştı.

Eski SNP lideri Mart ayında istifa etmişti.

Bağımsız kişiler tarafından partiye bağışlanan 600 bin sterlinden fazla paraya ne olduğu hakkında iki yıldır soruşturma yürütülüyordu.

Sözcüsü, "Nicola Sturgeon bugün İskoçya polisi ile anlaşarak, Branchform Operasyonu ile ilgili olarak gözaltına alınacağı ve sorgulanacağı bir görüşmeye katıldı. Nicola istendiği takdirde soruşturmada işbirliği yapacağını tekrar tekrar söyledi ve işbirliği yapmaya devam ediyor" dedi.

Soruşturmada başka kimler gözaltına alındı?

Polis yetkilileri, 5 Nisan'da Sturgeon'un evini ve SNP'nin Edinburgh'daki genel merkezini aramıştı.

Murrell gözaltına alınmış ve daha sonra herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakılmış, fakat soruşturmanın sürdüğü açıklanmıştı.

Murrell'in annesinin başkent Edinburgh’dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Dunfermline'daki evinin dışında polis tarafından yaklaşık 110 bin sterlin değerinde lüks bir karavana da el konuldu.

Nisan ayı içerisinde SNP saymanı Colin Beattie de gözaltına alınmış ve herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakılmıştı.

Beattie kısa bir süre sonra parti saymanlığından istifa etti.

Sturgeon, Murrell ve Beattie, SNP'nin hesaplarında imza yetkisi olan üç kişiydi.

İskoçya yasaları gereği, polis bir şüpheliyi soruşturma sürerken serbest bırakabiliyor, ancak ileri bir tarihte yeniden gözaltına alabiliyor.

SNP sözcüsü, partinin Sturgeon'un gözaltına alınması hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Bu konular devam eden bir polis soruşturmasına tabi" dedi.

Sturgeon, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığın oylandığı 2014'teki referandumunun ardından Alex Salmond'un yerini aldıktan sonra sekiz yıldan fazla bir süre İskoçya'nın başbakanı olarak görev yaptı.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Sturgeon ve eşi Peter Murrell

Sturgeon soruşturma nedeniyle mi istifa etti?

Sturgeon 15 Şubat'ta, halefi seçildikten sonra hem SNP liderliğinden hem de İskoçya Özerk Yönetimi başbakanlığından istifa edeceğini duyurmuştu. Onun yerine İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf seçilmişti.

Sturgeon o sırada, gitmek için doğru zaman olduğunu “aklı ve kalbiyle” bildiğini söylemiş ve zamanlamanın devam eden polis soruşturmasıyla ilgili olduğu iddiasını reddetmişti.

Sturgeon, İskoçya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı ve bu göreve gelen tek kadın.

SNP’ye yapılan bağışlar hakkında ne biliniyor?

İskoçya polisi iki yıl önce, gelecekteki bir bağımsızlık referandumu kampanyası için toplanan 666,954 sterline ne olduğunun belirlenmesi için yapılan şikayetler üzerine Branchform Operasyonu soruşturmasını başlattı.