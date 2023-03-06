Kylian Mbappe, PSG tarihinin en golcü futbolcusu oldu

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Fransa Ligue 1 takımlarından Paris St-Germain’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Nantes karşısında oynanan maçta kaydettiği golle birlikte kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Fransız futbolcu, maçın 90+2’nci dakikasında kulübü için 201’inci golünü kaydetti.

Aralık ayında 24 yaşına giren Fransız forvet, bu golle birlikte kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını Edinson Cavani’den almış oldu.

Mbappe, maç sonunda yaptığı değerlendirmede, “Her zaman söylemişimdir, Fransa’da, ülkemin başkentinde, şehrimde tarih yazmak için oynuyorum ve bunu yapıyorum” dedi.

Elde ettiği başarının harika olduğunu söyleyen Mbappe, “Ama yapılacak hala çok şey var” diye konuştu.

Maçı kaptan olarak tamamlayan genç yıldız, “Parisli biri olarak benim için bu çok özel. Biri bana kaptanlık pazubandıyla gol atıp rekor kıracağımı söyleseydi, buna inanmazdım” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray'a PSG'den kiralık gelen Mauro Icardi de Instagram'dan yaptığı paylaşımla eski takım arkadaşını tebrik etti.

Icardi, "Tebrikler Kylian Mbappe. Hikayenin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum" diye yazdı.

2018 yılında ülkesiyle Dünya Kupası’nı da kazanan Mbappe, yine final oynadığı 2022 Dünya Kupası’nın da gol kralı oldu.

Ülkesiyle 2021 Uluslar Ligi'ni de kazanan Mbappe, normal süresi 3-3 biten 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı hat-trick yaptı. Arjantin kupaya penaltı atışları sonrasında uzandı.

PSG’ye 2017 yılında Monaco’dan gelen genç Fransız, başkent takımıyla dört Ligue 1 şampiyonluğu elde etti.