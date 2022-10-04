Trump'ı anlatan kitaptan sekiz çarpıcı başlık: 'Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarını bombalamak istiyordu, belgeleri klozete atıyordu'

53 dakika önce

Nadine Yousif | BBC News

Kaynak, Getty Images

New York Times muhabiri Maggie Haberman’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’ı anlattığı, merakla beklenen kitabı “Confidence Man” bugün yayımlandı. Confidence Man, İngilizce'de “Dolandırıcı, üçkağıtçı” anlamına geliyor.

Trump’ın iş insanlığından başkanlık sonrasına yolculuğunu anlatan kitapta, eski ABD Başkanı’nın belgeleri sık sık tuvalete attığı, danışmanlıklarını yapan kızı ve damadını bir ara işten kovmak üzere olduğu ve Meksika’daki uyuşturucu laboratuvarlarını bombalamayı düşündüğü gibi çarpıcı detaylar yer alıyor.

Kitapta anlatılanlar, aralarında Trump’ın eski danışmanlarının da bulunduğu 200’den fazla kaynağa ve Haberman’ın eski başkanla yaptığı üç mülakata dayandırılıyor.

Trump, sosyal medya hesabında kitapta “hiç doğruluğu kontrol edilmemiş bir sürü uydurma hikaye olduğunu” öne sürdü.

Confidence Man’de öne çıkanları sekiz başlıkta derledik:

1) Trump, kızı Ivanka ve damadı Kushner’i kovmak istedi

Haberman’a göre Trump, dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Don McGahn’ın bulunduğu bir toplantıda ikisi de kıdemli danışman olarak çalışan kızı Ivanka ve Ivanka'nın eşi, kendi danışmanı olan Jared Kushner’in görevlerinden ayrıldıklarını bildiren bir tweet atmak üzereydi.

Kelly, Trump’ı durdurdu ve mesajı göndermeden önce Ivanka ve Kushner’le konuşmasını tavsiye etti. Trump, onlarla konuşmadı. Ivanka ve Kushner, Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılışına kadar danışmanlığa devam etti.

Kitapta ayrıca Trump’ın sık sık damadını küçümsediği ve 2017’de bir etkinlikte yaptığı konuşmasını dinledikten sonra Kushner için “Çocuk gibi” dediği belirtiliyor.

Trump, kızını ve damadını kovmayı hiç düşünmediğini belirerek “Tamamen masal. Aklımdan hiç geçirmedim” dedi.

2) Trump Meksika’daki uyuşturucu laboratuvarlarını bombalamayı teklif etti

Haberman, Trump’ın birkaç kez Meksika’daki uyuşturucu laboratuvarlarının bombalanması önerisini gündeme getirdiğini ve bu önerinin eski Savunma Bakanı Mark Esper’i şaşkınlığa uğrattığını yazıyor.

Trump’ın bu fikri ordunun kamu sağlığı biriminde görevli olan Sağlık Bakanı yardımcısı Oramiral Brett Giroir’dan aldığı belirtiliyor.

Kitaba göre bir gün Giroir, üniformasıyla (ordudaki kamu sağlığı görevlilerinin üniforma giymesi geleneğine uygun olarak) Oval Ofis’e girdi ve Meksika’daki uyuşturucunun ABD sınırından girmesini engellemek için kaynağında hedef alınması gerektiğini söyledi.

Giroir’ı subay sanan Trump bunun üzerine uyuşturucu üretilen yerlerin bombalanması önerisini ortaya attı. Beyaz Saray bunun üzerine Giroir’dan bir daha Beyaz Saray’da üniforma giymemesini istedi.

3) Trump, Covid-19’dan ölmekten korkuyordu

Trump, Ekim 2020’de koronavirüse yakalandı. Durumu kötüleşti ve ölüm korkusu yaşamaya başladı. Bir aşamada, eski Sekreter Yardımcısı Tony Ornato, Trump’a sağlık durumunun daha da kötüleşmesi durumunda yönetimin devamlılığını sağlamaya yönelik önlemleri devreye koymak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Trump’ın salgını yavaşlatma girişimlerine rağmen bu korkusu devam etti.

Virüsün imajını ve siyasi motivasyonunu olumsuz etkilediğini düşünüyordu.

Yardımcılarına maskelerini çıkarmaları talimatını verdi ve New York Valisi Andrew Cuomo’dan televizyonda virüs hakkında konuşmamasını istedi.

Kitaba göre Trump Cuoma’ya “Meseleyi büyütme. Bunu bir sorun haline getireceksin” dedi.

4) Trump, İngiltere Başbakanı’yla görüşmesinde mülkünden bahsetti

Haberman'ın kitabında Trump’ın bazı liderlerle buluşmalarına dair ilginç detaylar da yer alıyor.

Örneğin Trump, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May ile ilk buluşmasında kürtajdan bahsederken “Bazı insanlar yaşam yanlısı, bazıları da seçenek yanlısı. Dövmeli hayvanların kızına tecavüz ettiğini ve hamile kaldığını düşün” dedi.

Trump daha sonra konuyu değiştirdi İngiltere’deki mülkünün yakınlarında denizde kurulacak rüzgar çiftliğinin nasıl engellenebileceğini sordu.

5) Trump, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmesi için Giuliani’den "ne gerekiyorsa yapmasını" istedi

2020 seçimlerinde Trump’ın kaybettiği kesinleşmeye başlamıştı.

Seçim sonuçlarını tersine çevirmeleri için diğer avukatlardan istediğini alamayan Trump, eski New York Belediye Başkanı ve avukatı Rudy Giuliani’yi aradı ve “Pekala, Rudy. Bu iş sende. Vahşileş. Ne istiyorsan yap. Umurumda değil. Benim avukatlarım berbat” dedi.

6) Trump uçakta vergi beyannamesi bahanesi uydurdu

Trump 2016’daki seçim kampanyası sırasında kampanya sorumlusu Corey Lewandowski ve basın sekreteri Hope Hicks’le birlikte uçaktaydı.

Danışmanları, Trump’ın ne kadar vergi ödediğini açıklamaya direnmesinin başkanlık girişimi için sorun yaratacağını düşünüyordu.

Trump arkasına yaslandı, “Benim vergilerim denetleniyor. Her zaman denetleniyorum. Yani ne diyeceğim biliyor musunuz. Vergi beyanımı artık denetim altında olmadığım zaman yayımlayacağım. Çünkü hiçbir zaman denetlenmeyeceğim” dedi.

Richard Nixon’dan bu yana tüm ABD başkanları gönüllü olarak vergi beyannamelerini yayımladı.

2020’de New York Times’ın yayımladığı bir haberde Trump’ın başkan olduğu yıl sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediği belirtilmişti.

7) Trump belgeleri klozete atıyordu

Trump görevdeyken Beyaz Saray personeli tuvaletin sürekli yazıcıdan çıkmış kağıtlarla tıkanmış olduğunu görüyordu.

Bunların resmi belgeler olduğu düşünülüyordu.

Trump’ın ayrıca Başkanlık Kayıtları Yasası’na aykırı olarak belgeleri sürekli yırttığı söyleniyor.

Tüm belgelerin normalde başkanların görev süresi sona erdikten sonra Ulusal Arşiv’e taşınması gerekiyor.

Ulusal Arşiv belgelerin eksik olduğunu söylüyor. Trump ayrıca başkanlığı sona erdikten sonra bazı belgeleri Florida’daki mülkünde tuttuğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’nın soruşturmasıyla karşı karşıya.

8) Trump, etnik azınlık mensubu Kongre personelini garson sandı