A﻿vustralya'da Tazmanya kıyılarına vurmuş 230 balina için kurtarma çalışması başlatıldı

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Tiffanie Turnbull | BBC News, Sidney

Kaynak, HUON AQUACULTURE

Avustralya'ya bağlı Tazmanya adasının batı kıyılarına vurmuş 230 balina tespit edildi.

Kara (kılavuz) balina oldukları tahmin edilen sürünün yarısının hala canlı olduğu sanılıyor. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Balinaların Macquarie Limanı girişindeki düz kumsala neden girdikleri bilinmiyor.

İki yıl önce de aynı bölgede çok sayıda balina kıyıya vurmuştu.

Salı günü de Tazmanya'nın kuzeyinde henüz yetişkinliğe ulaşmamış 14 ispermeçet balinasının kıyıya vurmuş cesetleri bulunmuştu.

Uzmanlar, 230 balinayı kurtarma çalışmasının planlandığını, ancak lokasyon nedeniyle bunun "karmaşık" bir operasyon olacağı uyarısında bulundu.

Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Dairesi'nden yapılan açıklamada "Balinaların yarısı canlı görünüyor" denildi.

Ancak balinaların bulunduğu liman, ıssız bir bölgede geniş ve sığ bir körfezde yer alıyor ve bu gece daha fazla balinanın ölebileceği belirtiliyor.

Bölge halkı balinaları battaniyelerle sarıp üzerlerine kovalarla su dökerek canlı tutmaya çalışıyor.

Kaynak, Tazmanya Doğal Kaynaklar ve Çevre Dairesi

Yetkililer, deniz canlılarını koruma uzmanlarının olay yerine ulaştıktan sonra hala sağ ve yüzebilecek durumda olan balinaları yeniden açık denize doğru yüzdürmeye çalışacaklarını bildirdi.

Kara (kılavuz) balinaları gruplar halinde karaya vuruyor; zira bunlar oldukça sosyal canlılar ve geniş gruplarla ve sürekli iletişim halinde dolaşıyorlar.

Eylül 2020'de aynı limanda 500'e yakın kara balina kıyıya vurmuş, bunlardan 100 kadarı kurtarılmıştı.

Vahşi yaşam uzmanı Vanessa Pirotta son iki olay arasında benzerlikler bulunduğunu ve bunun "olağan dışı ve kaygı verici olduğunu" söyledi.

Pirotta, balinaların hasta veya yönünü bulma sorunu yaşayan bir lider balinayı takip ederek yanlış yöne gitmiş olabileceklerini söyledi.

İklim değişikliğinin yol açtığı çevresel değişim, su sıcaklığı veya avlandıkları habitatlardaki değişikliklerin de balinaların yönlerini belirlemelerini zorlaştırabilecekleri belirtiliyor.

Pirotta, balinaların kıyıya vurmasının hala "gizemini" koruduğunu ve Tazmanya'da neden bu kadar sık tekrarlandığının bilinmediğini söylüyor.

Bu bölgede çok sayıda deniz canlısı yaşıyor olması olayların da sık tekrarlanmasına yol açabilir.