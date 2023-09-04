JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükseltti

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Ağustos ayına ilişkin resmi enflasyon rakamlarının beklenenin üzerinde gerçekleşmesi üzerine JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükseltti.

ABD merkezli yatırım bankası, daha önce yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 62 olarak açıklamıştı.

JP Morgan, Mayıs 2024'te de enflasyonun yıllık bazda yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin ediyor.