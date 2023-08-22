Helal tatiller: 'Çocuklarımızın inancımızı takip eden insanlarla birlikte olmasını istiyoruz'

Kaynak, Zahra Rose Fotoğraf altı yazısı, İslami tatillerde gıdaların helal olması ve mahremiyet esas

Yazan, Emb Hashmi

Unvan, BBC Dünya Servisi

20 dakika önce

“Güneşin tadını çıkarmayı gerçekten çok seviyorum. D vitamini almayı ve yıl boyunca bronz kalmayı çok seviyorum. Bu nedenle mahremiyete sahip olup tatil yapabileceğim herhangi bir yere gitmekten gerçekten keyif alıyorum.”

Bu sözler İngiltere’de yaşayan sosyal medya fenomeni Zahra Rose’a ait.

Rose, bronzluğunu artırmak ancak aynı zamanda da Müslümanlık değerlerine de sadık kalmak istiyor.

Bu nedenle de 30’dan fazla ülkede “helal tatiller” yaptı.

Mahremiyet

İslam, küresel çapta Hristiyanlıktan sonra en fazla inanana sahip din konunumunda. Müslüman ülkelerin pek çoğunda orta sınıf büyüyor.

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da, ikinci ve üçüncü nesil Müslümanlar, ebeveynlerine kıyasla daha fazla harcama yapabilecekleri bir gelire sahip.

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Bu da büyüyen bir pazar durumunda.

BBC Dünya Servisi “Business Daily” programına konuşan Zahra Rose, “Normal bir tatil ile helal tatil arasındaki temel fark benim için mahremiyettir” diyor.

Rose aynı zamanda helal yiyeceklere kolay erişim aradığını da belirtiyor.

Kuran'da domuz eti ve içki haram.

Kaynak, Hacer Sucuoglu Adiguzel Fotoğraf altı yazısı, Sucuoğlu Adıgüzel, Türkiye'de helal tatil imkanlarının çok çeşitli olduğunu ama ailesiyle birlikte yurt dışı tatilleri yapmayı da çok sevdiğini söylüyor

36 yaşındaki Hacer Sucuoğlu Adıgüzel İstanbul’da yaşıyor.

Üç çocuk annesi Sucuoğlu Adıgüzel Türkiye’de helal tatil bulmakta zorlanmıyor. Ancak Adıgüzel ailesi, Müslüman olmayan ülkelere seyahat ettiğinde çok fazla araştırma yapmak ve plan yapmak zorunda kalıyor.

“Yakın zaman içerisinde Makedonya’ya ve Kosova’ya gittik. Kahvaltımız otelimizde yaptık. Öğle yemeğini ise içki servis edilmeyen geleneksel yerlerde yedik.”

Beş vakit namaz kılan Sucuoğlu Adıgüzel, İslami değerlere riayet ediyor.

"Helal otellerde seccade veriyorlar. Normal otellerde kalacaksak da, seccademi yanıma alırım," diyor.

"Otelde açık saçık insanlar görmek istemiyorum. Çocuklarımızın inancımızı ve kültürümüzü takip eden insanlarla birlikte olmasını istiyoruz. Onları insanların çıplak güneşlendiği plajlara götürmek istemiyoruz."

Sucuoğlu Adıgüzel, kadınlara e-girişimcilik ve sosyal medya konusunda eğitimler veriyor. Turizm endüstrisinin helal tatil potansiyelini tam anlamıyla kullanmadığına inanıyor.

Büyük pazar

Küresel Müslüman Seyahat Endeksi'ne göre, 2022 yılında helal seyahat 220 milyar dolar değerindeydi.

Kaynak, Hacer Sucuoglu Adiguzel Fotoğraf altı yazısı, Sucuoğlu Adıgüzel, tatile gittiklerinde dahi çocuklarının İslami değerlere sahip insanlar görmesini istiyor

Bazı şirketler sadece helal turizm hizmeti sunarken, diğerleri bunu bir seçenek olarak ekliyor.

Özellikle Batılı müşterilere yönelik özel otelleriyle tanınan Tropikal ada ülkesi Maldivler’de dünya genelinden helal turizmi tercih eden turistlerde de artış görülüyor.

Turizm Bakanı Dr. Abdulla Mausoom, Maldivler’in Müslüman bir ülke olduğunu ve Müslüman dostu bir turizme sahip olduklarını söylüyor ve bu sektörün hızla büyüdüğünü dile getiriyor.

Kaynak, Getty images Fotoğraf altı yazısı, Maldivler, daha fazla Müslüman turisti teşvik etmek için adımlar atıyor

Yasalara göre tüm otel personelinin namaz kılması için bir mescide sahip olması gerektiğini belirten Dr. Mausoom'a göre turistler de artık bunu daha çok kullanıyor.

Dr. Mausoom, "Çoğu otel, oda tahsisleri, oda tasarımı ve aynı zamanda mutfağın çeşitliliği açısından Müslüman dostu bir ortam sunuyo," diyor.

Turizm, ülkenin ekonomik çıktısının dörtte birini oluşturuyor.

Değişiklikler

2023 Küresel Müslüman Seyahat Endeksi'nde çoğunlukla Müslülam ülkeler başı çekiyor. İlk sırayı Endonezya ve Malezya alıyor.

Kaynak, Magdy Rustum Fotoğraf altı yazısı, Londra'daki buna benzer bazı oteller, Müslüman turistleri karşılamak için değişiklikler yaptı

İlk 20’de Müslüman olmayan iki ülke var. Birisi 11’inci sıradaki Singapur ve diğeri de 20’nci sıradaki İngiltere.

Londra’da 1899'da açılan beş yıldızlı Landmark Oteli şimdi helal et sunuyor. Otel personeli de Orta Doğu'nun dini ve kültürel anlayışı konusunda eğitildi.

Otelin Ortadoğu'dan sorumlu satış direktörü Magdy Rustum, "Alkollü içecekler de alkolsüz içeceklerimiz de var. Barda çok meşhur alkolsüz kokteyller içebilirsiniz" diyor.

"İki girişimiz var. Otelin kuzey girişi özel bir giriş konumunda. Çoğu Ortadoğulu ailemiz, özellikle de kadınlar, görülmek istemiyor. Bu nedenle kuzey girişinden otele giriyorlar.

"Ayrıca, özel girişi kullanan misafirlerimizi odalarına doğrudan götüren özel bir asansör de mevcut. Böylece onları kimse göremez."

Otelin dans salonu düğünler için kullanılıyor. İslami geleneklere göre haremlik selamlık olarak da ayrılabiliyor.

Kaynak, Zahra Rose Fotoğraf altı yazısı, Zahra Rose

Ancak tüm bu değişimler biraz maliyetli. Zahra Rose da bunu kabul ediyor.

Rose, “Şu bir gerçek, mahremiyet, normal tatillere göre daha yüksek bir maliyetle sağlanıyor" diyor ve şöyle devam ediyor:

“Karışık havuzların olduğu ya da kendi havuzunuza, kendinize özel havuza sahip olmayan otellerde rezervasyon yapmak çok kolay.