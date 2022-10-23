İngiltere’de Boris Johnson kararını açıkladı: 'Muhafazakar Parti liderliği için yarışmayacağım'

Kaynak, Reuters

24 Ekim 2022, 00:22 +03 Güncelleme 26 dakika önce

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti’de liderlik yarışına katılmayacağını açıkladı.

Boris Johnson Pazar akşamı yaptığı açıklamada, yarışa katılmak için yeterli desteğe sahip olduğunu ancak adaylığının doğru olmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Johnson, Muhafazakar Parti’nin 357 milletvekilinden 102’sinin desteğini aldığını iddia etti.

Ancak bugüne kadar Johnson’a kamuoyu önünde destek açıklayan milletvekillerinin sayısı 57’ydi.

BBC’nin edindiği bilgiye göre, Johnson’un kararı öncesi, Muhafazakar Parti’nin milletvekillerinden 153’ü eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’a, 25’i ise partinin Avam Kamarası Grup Başkanı ve eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt’a desteğini açıklamıştı.

Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışında bugün Rishi Sunak dışında hiçbir aday partinin en az 100 milletvekilinin desteğini alamazsa, Sunak otomatikman partinin lideri seçilecek ve İngiltere’nin yeni başbakanı olacak.

Mordaunt da en az 100 milletvekilinin desteğini alırsa ve başka aday çıkmazsa, Muhafazakar Parti’nin milletvekilleri Sunak ve Mordaunt arasında tercih yapacak ancak partinin liderini ve İngiltere’nin yeni başbakanını yine Muhafazakar Parti’nin üyeleri seçecek.

Rishi Sunak'a yakın bir kaynak BBC politika muhabiri Nick Eardley'e “Yarışta hiçbir şeyi cepte görmüyoruz" dedi.

Adayların Pazartesi günü yerel saatle 14.00'e kadar 100 milletvekilinin desteğini alması gerek.

Eğer bir aday 158 desteğe ulaşırsa yarış iki adaya düşmüş olacak.

Bu durumda parti üyeleri online oy verecek, sonuçlar Cuma açıklanacak. Eğer partiden tek bir aday çıkarsa başbakanın kim olacağı hafta başından belirlenebilir.

Artık yarışın favorisi Sunak

Nick Eardley, BBC Politika Muhabiri

Boris Johnson'ın kararı çok büyük bir gelişme. Bu akşam Johnson'a destek verenlerle telefonda görüştüm. Jonhson’ın adaylığına ikna olmuş durumdalardı. Ancak onlar için beklenen olmadı.

Johnson da açıklamasında, aday olup Cuma günü de Başbakan olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Ancak parlamentoda partisinin milletvekilleri arasında birliği sağlamakta zorlanabileceğini de kabul ediyor.

Eski başbakan, 102 milletvekilinin kendisine destek verdiğini söyledi. Ancak bunu doğrulayamadık. Kamuoyuna yansıyan sayı bundan az. Ama elbette Johnson'a destek verip bunu kamuoyunda açıklamayanlar da olabilir.

Tüm bu olup bitenler, Rishi Sunak’ın yarışın favorisi olduğunu gösteriyor. Ancak Penny Mordaunt da önümüzdeki saatlerde, Johnson'a destek verenleri yanına çekmeye çalışacak.

Şimdi, Johnson’ın sarf ettiği, “Genel seçimi engellemek için benzersiz bir konuma geldiğime inanıyorum” yönündeki sözlerinin, muhalefet partilerini nasıl harekete geçireceğini bekleyin.