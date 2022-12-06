Endonezya’da evlilik dışı seks yasaklandı

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20 dakika önce

Endonezya Parlamentosu evlilik dışı seksi bir yıla kadar hapisle cezalandıran ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan yeni Ceza Kanunu'nu onayladı. Kanun kapsamında cumhurbaşkanına hakaret ve devlet ideolojisine aykırı konuşmak da suç kapsamına girecek. Kanun 3 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yeni Ceza Kanunu, Endonezyalıların yanı sıra ülkedeki yabancıları ya da evli olmadan beraber yaşayanları da kapsayacak.

Kanun kapsamında zina da yasaklanacak.

Başkent Cakarta’da parlamentonun dışında bu hafta düzenlenen eylemlerde kanun tasarısı protesto edilmişti.

Salı günü açıklama yapan İnsan Hakları Gözlemevi yeni kanunun insan hakları için büyük bir darbe olduğunu belirtti.

Yeni kanunun dini özgürlükleri de kısıtlaması bekleniyor.

Halihazırda dine hakaret Endonezya’da suç, yeni kanun ile birini dinden çıkmaya ikna etmek de yasak olacak.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’nun ülkedeki muhafazakar Müslümanların "katı kural" taleplerini yerine getirme arzusunda.

2019’da da benzer bir kanun tasarısı hazırlanmış fakat ülke genelinde 10 binlerce kişinin katıldığı protestolar sonrasında girişimden vazgeçilmişti.

Ülke genelinde öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda kişi sokağa çıkmış ve başkent Cakarta’da polisle göstericiler çatışmıştı.

Çok sayıda kişi kırsalda evlilik sertifikası olmadan yaşıyor

İnsan Hakları Gözlemevi’nin Cakarta’daki araştırmacısı Andreas Harsano, Endonezya’da kırsal alanda yaşayan milyonlarca çiftin evlilik sertifikası olmadığını vurguladı.

Endonezya’nın nüfusu yaklaşık 267 milyon ve halkın çoğu Müslüman.

Devletin resmi bir dini olmasa da ateizm kabul edilmiyor.

Endonezya’da benzer katı yasalar belli bölgelerde uygulanıyor.

Aceh’te şeriat yasaları kumar, içki ve farklı cinsiyetlerin bir arada bulunmasını yasaklıyor.

2021’deki bir olayda, cinsel ilişkiye giren iki erkek komşuları tarafından polise şikayet edilmiş, 77’şer kırbaç darbesiyle cezalandırılmıştı.