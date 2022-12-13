İran'daki eylemler: Tahran'daki protestolar nedeniyle 400 kişi mahkum edildi

Kaynak, Reuters

22 dakika önce

İran’da başkent Tahran’ın Başsavcısı, başkentteki mahkemelerin hükümet karşıtı eylemlerde tutuklanan 400 kişiye 10 yıla kadar hapis cezaları verdiğini söyledi.

Başsavcı Ali Alkasimehr, 160 “isyancının” beş ila 10 yıl, 80’inin iki ila beş yıl, 160 kişinin de iki yıl ya da daha az hapis cezası aldığını duyurdu.

Başsavcı 70 kişiye de para cezası aldığını belirtirken, başka bir ayrıntı vermedi.

İran’da iki kişi hükümet karşıtı eylemlere katıldıkları suçlamasıyla idam edilmişti.

23 yaşındaki Majidreza Rhanavard, ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde halka açık bir şekilde infaz edildi.

Devrim Mahkemesi, iki haftadan kısa süre önce Rahnavard’ı, iki Besic Direniş Güçleri üyesini bıçaklayarak öldürmekten, “Allah’a düşmanlık” suçlamasından mahkum etmişti.

Uluslararası Af Örgütü Rahnavard’ın göstermelik bir mahkemeyle mahkum edildiğini söyledi.

İran’da neredeyse üç aydır hükümet karşıtı gösterilerle çalkalanıyor.

Eylemler, 13 Eylül’de 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlamıştı.

Yetkililer ise eylemleri, dış destekli “isyan” diye niteliyor ve sert karşılık veriyor.

Kaynak, IH Rights Fotoğraf altı yazısı, Majidreza Rahnavard tutuklanmasından sadece 23 gün sonra idam edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre şu ana dek olaylarda aralarında 68 çocuğun da bulunduğu en az 490 eylemci ve 62 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

HRANA ayrıca olaylar nedeniyle 18.200 kişinin gözaltına alındığını ve bunların 3780’inin kimliğinin tespit edilebildiğini duyurdu.

Yetkililer, ülke genelinde kaç kişinin gözaltına alındığını açıklamadı.

Ancak yargı yetkilileri, Kasım başında Tahran’daki eylemler nedeniyle 1024 kişiye suçlama yöneltildiğini söylemişti. Zanlılara yöneltilen suçlamalar arasında “sabotaj”, “güvenlik görevlilerine saldırmak ya da şehit etmek” ve “kamu malını kundaklamak” olduğu bildirildi.

Geçen hafta da Tahran’da, aktivistlerin kesinlikle adil olmadığını söylediği bir davada “Allah’a düşmanlık” suçlamasından hüküm giymiş ve idam edilmişti. Mohsen Shekari, bir Besic üyesini bıçaklayıp yaralamak ve sokaklara barikat kurmakla suçlanmıştı.

Majidreza Rahnavard’ın Pazartesi günü asılmasının ardından, Uluslararası Af Örgütü en az 20 kişinin daha idam edilme riski altında olduğunu açıkladı.

Örgüte göre 11 kişi ölüme mahkum edildi, üç kişiye idamlık suçlamalar yöneltildi ve bu kişiler ya idam cezası aldı ya da idam cezası alma riski altında. Altı kişinin de idamlık suçlamalardan yargılandığı ya da yargılanmayı beklediği kaydedildi.

Son grubun içinde, 26 yaşındaki profesyonel futbolcu Emir Reza Nazr Azadani de yer alıyor. Isfahan kentindeki yargı yetkilileri, Azadani’nin “silahlı isyanla” suçlandığını bildirdi.

Azadani, İsfahan’daki gösteriler sırasında 16 Kasım’da üç güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanıyor.

Küresel futbolcular sendikası FIFPRO, Azadani’nin ülkesinde “kadın hakları ve temel haklar için kampanya yürütmesinden sonra” olası bir ölüm cezasıyla karşı karşıya kalmasından “şoke olduklarını” belirtti.

Gösterilere destek veren İranlı eski ünlü futbolcu Ali Karimi ise “Amir’i idam etmeyin” diye tweet attı.