Kanada'da üç aile Epic Games şirketine dava açtı: 'Fortnite oyunu yüzünden çocuklar uyumuyor, yemek yemiyor, duş almıyor'

bir saat önce

Kanada’da üç aile, çocuklarının Fortnite oyununa bağımlı hale geldikleri gerekçesiyle oyunun yapımcısı Epic Games şirketine dava açtı. Aileler, çocuklarının oyun yüzünden uyumadığını, yemek yemediğini, duş almadığını söylüyor.

Quebec Yüksek Mahkemesi Yargıcı Sylvain Lussier, oyunu tütün bağımlılığı ile kıyasladı.

Lussier, “Tütünün zararlı etkisi bir gecede fark edilip kabul edilmedi” dedi.

Dava dosyasında, çocuklardan birinin 2 yıldan kısa süre içerisinde 7 bin 700 saatten fazla Fortnite oynadı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de 2018 yılında oyunun bağımlılığa yol açtığını kabul ettiği vurgulanıyor.

Dosyada ayrıca oyunun “yüksek derecede bağımlılığa neden olacak şekilde" geliştirildiği iddia ediliyor.