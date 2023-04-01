ABD'li ünlü boksör Mike Tyson Amsterdam'da esrar kafesi açtı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Mike Tyson

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

bir saat önce

Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ABD'li sporcu Mike Tyson, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da esrar satılan bir kafe (Coffeeshop) açtı.

Ünlü boksör, Amsterdam'a 'coffeeshop' açarak büyük bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Uzun süredir esrar kullandığı bilinen Tyson, sattığı tüm ürünleri kendisinin test edip, onayladığını belirtti.

ABD'nin California eyaletinde bir esrar çiftliği bulunan Mike Tyson, daha önce Kanada'da bir esrar kafesi açmıştı.

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Amsterdam'da açılan "Coffeeshop Tyson 2.0", ünlü boksörün Avrupa'da açtığı ilk kafe.

Kentin merkezindeki Spuistraat'ta, 1200 metrekarelik alanda kurulan kafe, türünün en büyüklerinden biri olacak.

Mike Tyson, yaptığı yazılı açıklamada, Amsterdam'da ilk esrar kafesini açmanın, gerçeğe dönüşen bir rüya olduğunu vurguladı.

Tyson, "Burada hayranlar favori ürünlerimin tadını çıkarabilir. Hepsini denedim, test ettim. En sevdiğim ürünlerimden bazılarını Avrupa ile paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Üç kez Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu olan Mike Tyson, uzun süredir esrar kullanıyor.

Ünlü boksör, daha önce verdiği bir röportajda bunun nedenini, şu sözlerle açıklamıştı:

"20 yılı aşkın bir süre en yüksek seviyede boks yaptım. Sonuç olarak, vücudum çok fazla aşınma ve yıpranma gösteriyor. Sinirlerimi yatıştırmak ve ameliyat acısını gidermek için esrar kullanmaya başladım."

Coffeeshop Tyson 2.0 CEO'su Adam Wilks de, her yıl 18 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Amsterdam ile uluslararası varlıklarını genişlettiklerini belirtti.

Wilks, "Tyson 2.0 markasını ve yaşam tarzını Amsterdam'a tanıtmayı ve Avrupalı hayranlarımıza ünlü olduğumuz sektör lideri ürünlerle hizmet vermeyi dört gözle bekliyoruz" görüşünü dile getirdi.

ABD'li CEO'ya göre, Tyson 2.0'nin misyonu saflık, hassasiyet ve geniş erişilebilirlik ile tanınan yenilikçi, yüksek kaliteli kenevir ürünleri üretmek.

California'da 1998 yılından itibaren tıbbi amaçlı esrar kullanıma izin veriliyordu. Eyalet yönetimi, 1 Ocak 2018'den itibaren eğlence amaçlı esrar kullanımını da serbest bıraktı.

Mike Tyson, o tarihten bu yana Ölüm Vadisi Ulusal Parkı civarındaki çiftliğinde esrar üretimi yapıyor.