ABD’deki Davut heykeli tartışmalarına İtalya’dan tepki: ‘Esas pornografi cehalettir’

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Roma

40 dakika önce

ABD’de bir okulda öğrencilere Michelangelo’nun Davut (David) heykelinin gösterilmesi ve velilerin ‘çıplaklık’ tepkisi üzerine okul müdürünün istifaya zorlanması İtalya’da şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Florida eyaletindeki Tallahassee Classical School isimli okulun 11-12 yaşlarındaki 6. sınıf öğrencilerine Rönesans hakkındaki bir ders sırasında Davut heykelinin gösterilmesi üzerine bir grup veli şikayetçi oldu.

Çıkan tartışma üzerine Mütevelli Heyeti, okulun müdürü Hope Carrasquilla’ya istifa etmezse kovulacağını bildirdi.

Carrasquilla bunun üzerine geçen hafta istifa etti.

ABD’de olayla ilgili yayımlanan haberlere göre velilerden ikisi çocuklarına çıplak heykel görüntüsü gösterileceğinden önceden haberdar edilmediklerinden şikayet etti, bir veli ise Davut heykelini ‘pornografik’ olarak tanımladı.

İtalya’nın Rönesans başyapıtları arasında ilk sıralarda sayılan ve Batı sanat tarihinin en tanınmış heykellerinden olan Davut üzerine ABD’de yaşanan bu tartışma İtalya’da da yankı buldu.

Floransa kentinden müdüre davet

Heykelin sergilendiği Floransa kentinin Belediye Başkanı Dario Nardella da olaya müdahil oldu ve "Sanatı pornografiyle karıştırmak en basit tabirle saçmalık" dedi.

Nardella, istifaya zorlanan ABD’li müdürü Floransa’ya davet ederek hem heykelin orijinalini yakından görmesini sağlayacağını hem de kendisine kent adına bir ödül vereceğini açıkladı.

İtalya’nın gurur kaynaklarından olan Davut heykeliyle ilgili tartışmalar ülkenin en çok satan gazetesi Corriere della Sera tarafından "Kültür savaşları" diye yorumlandı.

Gazete, "Muhafazakar eyaletlerin müfredat seçimlerini öğretmenlerden ailelere kaydırdığı Amerika'da eğitim üzerindeki kültür savaşı canavarlar üretiyor" diye yazdı.

İtalyan Katolik Kilisesi’nin gazetesi Avvenire, "Avrupa’da Michelangelo'nun David’inin ‘pornografik’ olarak tanımlanması pek olası değil. Ama genel ideolojik sistem burada da din propagandası yapıyor" ifadelerini kullandı.

Floransa’da yayımlanan La Nazione gazetesi de sanat tarihçisi Paola Cammeo ile yaptığı söyleşide "Ne saçmalık. Davut özgürlüğün simgesidir" başlığını kullandı.

Cammeo, heykel tartışmalarıyla ilgili haberleri yorumlarken "Sanat bize tam da hiçbir şeyi gizlememeyi öğretir. Bence esas pornografi cehalettir" dedi.

Michelangelo’nun 16. yüzyılda yaptığı 5 metrelik Davut heykelinin aslı Floransa’daki Galleria dell’Accademia müzesinde sergileniyor.

Heykelin bir kopyası da Piazza della Signoria meydanında, Floransa belediye sarayının önünde bulunuyor.

Floransalı eski Başbakan Matteo Renzi, 2015’te dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısını Davut heykeli önünde yapmıştı.