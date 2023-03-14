Bir Rus savaş uçağı, ABD’nin insansız hava aracının Karadeniz’e düşmesine yol açtı
Bir Rus savaş uçağı olan Su-27’nin, pervanesine çarptığı bir Amerikan insansız hava aracının Karadeniz’e düşmesine yol açtığı açıklandı.
Amerikan ordusunun açıklamasına göre ABD, MQ-9 "Reaper" modeli Amerikan insansız hava aracını denize indirmek zorunda kaldı.
Yapılan açıklamaya göre iki Rus Su-27 savaş uçağı, bir Amerikan İHA’sının yolunu kesti; uçaklardan biri İHA’nın TSİ sabah 10:03’te düşmesine yol açtı.
Yine aynı açıklamada Rus uçaklarının havada yakıtlarını MQ-9 İHA’sının üzerine boşalttığı ve tehlike arz eden manevralar kaydederek uçtuğu belirtildi.
Amerikan İHA’sının uluslararası hava sahasında rutin bir görevde olduğu belirtildi.
ABD ve mütteffiklerinin bölgede görevine devam edeceği aktarıldı.
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