Bir Rus savaş uçağı, ABD’nin insansız hava aracının Karadeniz’e düşmesine yol açtı

Fotoğraf altı yazısı, Bir Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde bir ABD insansız hava aracıyla çarpıştı; Amerikan ordusunun açıklamasına göre ABD aracı indirmek zorunda kaldı.

14 Mart 2023, 20:38 +03 Güncelleme 4 dakika önce

Bir Rus savaş uçağı olan Su-27’nin, pervanesine çarptığı bir Amerikan insansız hava aracının Karadeniz’e düşmesine yol açtığı açıklandı.

Amerikan ordusunun açıklamasına göre ABD, MQ-9 "Reaper" modeli Amerikan insansız hava aracını denize indirmek zorunda kaldı.

Yapılan açıklamaya göre iki Rus Su-27 savaş uçağı, bir Amerikan İHA’sının yolunu kesti; uçaklardan biri İHA’nın TSİ sabah 10:03’te düşmesine yol açtı.

Yine aynı açıklamada Rus uçaklarının havada yakıtlarını MQ-9 İHA’sının üzerine boşalttığı ve tehlike arz eden manevralar kaydederek uçtuğu belirtildi.

Amerikan İHA’sının uluslararası hava sahasında rutin bir görevde olduğu belirtildi.

ABD ve mütteffiklerinin bölgede görevine devam edeceği aktarıldı.