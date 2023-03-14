Bir Rus savaş uçağı, ABD’nin insansız hava aracının Karadeniz’e düşmesine yol açtı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Arşiv fotoğrafı: İki Su-27 tipi Rus savaş uçağı

14 Mart 2023, 20:38 +03 Güncelleme 43 dakika önce

Bir Rus savaş uçağı olan Su-27’nin, pervanesine çarptığı bir Amerikan insansız hava aracının Karadeniz’e düşmesine yol açtığı açıklandı.

Amerikan ordusunun açıklamasına göre ABD MQ-9 "Reaper" modeli insansız hava aracı, kontrolünün kaybedilmesi üzerine denize düştü.

Yapılan açıklamaya göre iki Rus Su-27 savaş uçağı, bir Amerikan İHA’sının yolunu kesti; uçaklardan biri İHA’nın TSİ sabah 10:03’te düşmesine yol açtı.

Yine aynı açıklamada Rus uçaklarının havada yakıtlarını MQ-9 İHA’sının üzerine boşalttığı ve tehlike arz eden manevralar kaydederek uçtuğu belirtildi.

Amerikan İHA’sının uluslararası hava sahasında rutin bir görevde olduğu aktarıldı.

ABD ordusunun bölgedeki komutanlığını yürüten General James Hecker, “Rusların güvensiz ve profesyonel olmayan davranışı yüzünden neredeyse iki hava aracının da çarpıştığını” ifade etti.