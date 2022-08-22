Rusya, 'Putin'in akıl hocasının' kızının öldürülmesinden Ukrayna'yı sorumlu tuttu

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Darya Dugina

22 Ağustos 2022, 15:41 +03 Güncelleme 23 dakika önce

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin en önemli siyaset uzmanlarından olan Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina’nın öldürülmesinden Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Ukrayna ise suikastla bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna ajanı Natalia Vovk ve kızının Temmuz ayında Rusya'ya geldiği ve başkent Moskova'da Dugina'yla aynı sitede bir daire kiraladığı belirtildi.

Açıklamada, Vovk ve kızının, Dugina'yı takip ettikleri, onun ve babasının onur konukları olduğu başkent Moskova yakınlarında düzenlenen "Gelenek" adlı milliyetçi bir festivale de katıldıkları vurgulandı.

Gazeteci Dugina, Cumartesi günü festivalden sonra Moskova yakınlarındaki evine giderken, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Dugina'nın babası aşırı milliyetçi ideolog Aleksandr Dugin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak biliniyor ve festivalde bir konuşma da yapmıştı.

Aleksandr Dugin ve Darya Dugina'nın festivalden birlikte ayrılacakları ancak Dugin'in son anda kızından ayrı seyahat etmeye karar verdiği bildiriliyor.

Sosyal mesajlaşma uygulaması Telegram'da paylaşılan görüntülerde Dugin'in yanan aracı şok halinde izlediği görülüyor.

Saldırıda Dugin'in hedef alınmış olabileceği sanılıyor.

FSB'ye göre Dugina'nın annesi ve kızı ise Estonya'ya kaçtı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Rusya

Aleksandr Dugin kimdir?

Aleksandr Dugin'den "Putin'in Rasputin'i" olarak da bahsediliyor.

Darya Dugina ise tanınan bir gazeteciydi ve babasıyla aynı görüşleri paylaşıyordu. Dugina Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini de savunmuştu.

İngiltere ve ABD, Dugina'yı, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili olarak yanlış bilgi yaymak gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

Dugina, Mayıs ayındaki bir yazısında Ukrayna savaşını "medeniyetler çatışması" olarak tanımlamış ve Batı'nın babası ve kendisine yaptırım uygulamasından "gurur duyduğunu" belirtmişti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Aleksandr Dugin

Aleksandr Dugin de Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrası Batı'nın yaptırım listesine alınmıştı.

Dugin'in yazılarının Rusya lideri Vladimir Putin'in dünya görüşü üzerinde derin etkileri olduğu biliniyor.