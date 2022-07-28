İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı: Dünya Soğuk Savaş döneminde daha güvenliydi

Kaynak, Getty Images

bir saat önce

İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove, Doğu ve Batı'nın Soğuk Savaş döneminde birbirini daha iyi anladığını, bugün ise yeterince iletişim kurmadıkları için yanlış hesapların arttığını söyledi. Lovegrove, "Kontrolsüz çatışma riski arttı, nükleer savaş riski doğdu" dedi.

Washington DC'deki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde konuşan Lovegrove, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in "Ağız dalaşı savaşmaktan iyidir" hatırlattı, Batı'nın Rusya ve Çin'le yeterince temas kurmadığını vurguladı.

Lovegrove, Soğuk Savaş süresince Batı'nın "Sovyet doktrinini ve kapasitesini anlamayı kolaylaştıran" müzakerelerden faydalandığını, bunun "karşı taraf" için de geçerli olduğunu belirtti.

"Bugün ise gelecekte bizi tehdit edebileceklerle bu tarz bir diyaloğumuz yok. Özellikle de Çin'le..." diyen Lovegrove, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyalogla oluşan güven ve şeffaflık, sözler tutulmadığında ve yanlış bir hareket gördüğümüzde bunu söyleme konusunda daha etkin olabileceğimiz anlamına da geliyor."

Kaynak, RONALD REAGAN PRESIDENTIAL LIBRARY Fotoğraf altı yazısı, SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov ve ABD Başkanı Ronald Reagan

Stephen Lovegrove'a göre dünyada kontrolsüz çatışma riskini tetikleyen gelişmeler, Rusya'nın imzaladığı bazı anlaşmalardaki taahhütlerini yerine getirmemesi ile Çin'in nükleer cephaneliğini hızla artırarak açıkça silah kontrol anlaşmalarını "küçümsemesi".

Lovegrove, "Güven oluşturacak önlemleri güçlendirmek ve yenilemek için; güvensizlik, korku, gerginlik ve düşmanlığı azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak için erken harekete geçmeliyiz. Güven ortamı, devletler askeri kapasite ve planları konusunda açık olduklarında gelişir" dedi.

İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove, konuşmasını ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasında Mart ayından bu yana gerçekleşecek ilk telefon görüşmesi öncesi yaptı.

İki liderin Ukrayna savaşının yanı sıra Tayvan'daki gerginliğin artmasını ve Trump dönemindeki karşılıklı artırılan gümrük vergilerini de ele alması bekleniyor.