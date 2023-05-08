AB, İsrail'deki bir etkinliği, aşırı sağcı İsrailli bakanın katılım ısrarı sonrası iptal etti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

bir saat önce

Avrupa Birliği, İsrail’de yapmayı planladığı Avrupa Günü etkinliğini, aşırı sağcı siyasetçinin katılma ısrarı sonrası iptal etti.

Ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, etkinlikte İsrail hükümetini temsil edecek isimdi.

İptal gerekçesi olarak, "görüşleri AB değerleri ile uyuşmayan bir kişiye platform vermeme isteği" gösterildi.

Ben-Gvir, Salı günü yapılacak etkinlikte konuşma yapmakta ısrar etmişti.

Gvir iptalin duyurulması sonrası yaptığı değerlendirmede “diplomatik komedi” ifadesini kullandı.

BBC’nin elde ettiği bilgiye göre, İsrail hükümetinden bakanlar, bu tür etkinliklere bir rotasyon içinde temsil için katılıyor.

Ancak bu etkinlik için rotasyon sonucu belirlenen Ben-Gvir’in adının ortaya çıkması AB büyükelçileri arasında sürpriz yarattı.

Gvir’den farklı bir ismin önerilmesi istendi ancak aşırı sağcı siyasetçi geri adım atmadı.

Ben-Gvir, söz konusu etkinliğe katılmış olsa, ne konuşacağını da açıkladı ve “cihadçılık ve terörizme” karşı ortak bir mücadele çağrısı yapacağını söyledi.

Gvir aynı konuşmada, AB ülkelerini eleştiren şekilde “İsrail ordusuna ve halkına karşı girişimlerin desteklenmesinin uygunsuz olacağını” da söyleyecekti.

İptal kararı İsrail’de yer alan AB ülkeleri büyükelçilerinin toplantısı sonrası geldi.

Bu toplantıda yalnızca Polonya ve Macaristan, iptal kararına muhalefet etti.

AB delegasyonu, Tel Aviv’de halkla bir buluşmanın yapılacağını da açıklamaya ekledi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan koalisyon, "İsrail'in tarihindeki en sağcı hükümet" olarak nitelendiriliyor.