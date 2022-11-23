Rusya saldırısı sonucu Ukrayna ve Moldova, büyük ölçüde karanlığa gömüldü
Ukrayna’da ve komşu ülke Moldova’da, Rusya’nın saldırıları sonrası geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor.
Saldırılarda en az altı Ukraynalı sivil hayatını kaybetti.
Yetkililer üç nükleer santrali, elektrik kesintileri nedeniyle kapatmak zorunda kaldı.
Direkt olarak hasar almayan Moldova’da ise ülkenin yarısı karanlığa gömüldü.
Ukrayna’da kış koşulları etkili olmaya başlarken, Moskova ülkenin enerji altyapısını hedef almaya devam ediyor.
Kiev, Moskova’yı sivilleri hedef almakla suçluyor.
Kiev Belediye Başkanı, şehrin büyük oranda boşaltılmak zorunda kalabileceğini söylemişti.
Çarşamba günü yapılan saldırılarda Kiev ve Lviv’de patlamalar olduğuna dair haberler geliyor.
Ülkenin Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhniy, Moskova’nın attığı 70 güdümlü füzeden 51’ininm hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.
Ancak saldırı ülke altyapısında büyük zarara da yol açtı.
Başkentte tüm elektrikler kesildi, şehrin bazı kesimlerine su da verilemiyor. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, gece saatlerinde halen şehrin yüzde 80’inde de su ve elektrik olmadığını duyurdu.
Enerji Bakanlığı da termal ve hidro elektrik santrallerinin çoğunun kapatıldığını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov saldırı ile ilgili sorulara yorum yapmadı.
Ukrayna lideri Zelensky ise bu saldırıları ‘terör eylemi’ olarak niteledi.
Moldova ve Ukrayna’nın ortak enerji hatları bulunuyor.