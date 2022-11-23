Rusya saldırısı sonucu Ukrayna ve Moldova, büyük ölçüde karanlığa gömüldü

13 dakika önce

Saldırılarda en az altı Ukraynalı sivil hayatını kaybetti.

Direkt olarak hasar almayan Moldova’da ise ülkenin yarısı karanlığa gömüldü.

Çarşamba günü yapılan saldırılarda Kiev ve Lviv’de patlamalar olduğuna dair haberler geliyor.

Ancak saldırı ülke altyapısında büyük zarara da yol açtı.

Başkentte tüm elektrikler kesildi, şehrin bazı kesimlerine su da verilemiyor. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, gece saatlerinde halen şehrin yüzde 80’inde de su ve elektrik olmadığını duyurdu.