A﻿ltın Küre Ödülleri 2023'te televizyona dönüyor

Kaynak, Getty Images

41 dakika önce

Geçen yıl cinsiyetçilik, ırkçılık ve çıkar çatışması tartışmalarıyla her yıl yayımlandığı Amerikan NBC kanalında yayımlanmayan Altın Küre Ödülleri, bu yıl televizyon ekranlarına geri dönüyor.

Yılda bir düzenlenen Hollywood ödül töreni, 2022'de çeşitlilik karşıtı olduğuna yönelik tartışmalar sebebiyle yayımlanmamıştı. NBC, töreni yeniden yayımlamak için organizatörlerin 'anlamlı bir reform yapmasını beklediğini' açıklamıştı.

Böylece 2008'den sonra ilk kez ödül töreni canlı yayında ekran başında takip edilemedi.

Oscar Ödülleri'nin ardından en prestijli ikinci ödül töreni olarak kabul edilen Altın Küre'yi 1996 yılından bu yana NBC canlı yayımlıyor.

Geçen yıl töreni düzenleyen ve ödül sahiplerini üyelerinin oylarıyla belirleyen Hollywood Foreign Press Association (Hollywoon Yabancı Basın Birliği - HFPA), geçen yıl tören öncesi boykot edildi. Los Angeles Times'ın, HFPA'nın son 20 yıldır hiçbir siyah üyesi bulunmadığına yönelik haberi sonrası başlayan boykota bazı oyuncular da katılarak daha önce aldıkları ödülleri iade edeceklerini açıkladı.

Organizatörler ırkçılık, cinsiyetçilik ve etik ihlâllerde bulundukları gerekçesiyle eleştiri altında kalmış; üyelerin bazı film yapımcılarından rüşvet alarak o filmlere oy verdikleri iddia edilmişti.

Tüm bu gelişmelern üzerine NBC, töreni yayımlayamayacağını açıklamıştı.

Bu yıl HFPA, üyelerin herhangi bir şekilde hediye almasını yasakladı; 6'sı siyah 21 yeni üyeyi bünyesine kattı. Oy verme hakkı bulunan 100'den fazla yeni üye de -tarihinde ilk kez- ABD dışından üye yapıldı.

Bu reformlar üzerinde bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan ödül töreninin sadece bu yıl NBC'de yayımlanması için anlaşma sağlandı. NBC'den yapılan "HFPA'nın reformlara açık olduğunu gösterdiği ve devamının da beklendiği" belirtildi.

Ancak birçok aktör ve yayıncı, reformların yeterli olmadığı yönünde eleştiride bulunuyor ve yeni reformların yapılıp yapılmayacağını sorguluyor.