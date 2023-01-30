Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni ile seçmene neler vadetti?

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



30 Ocak 2023, 17:43 +03 Güncelleme bir saat önce

Kaynak, Millet İttifakı Fotoğraf altı yazısı, Liderler metnin açıklanmasının ardından sahneye birlikte çıktı

Millet İttifakı olarak seçim işbirliğini somutlaştıran Altılı Masa’da yer alan siyasi partiler, ortak cumhurbaşkanı adayının seçim bildirgesi ve hükümet programının ana eksenini oluşturacak Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni kamuoyuna açıkladı.

İttifak bileşeni parti temsilcilerini “krizden kurtuluş reçetesi” olarak ifade ettiği metin 9 ana başlık 75 alt başlık ve 2 bin 300’den fazla vaatten oluşuyor.

Metinde İstanbul Sözleşmesi’nden söz edilmese de, kadın politikalarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, “Tüm uluslar arası sözleşmelere geri dönüleceğini” açıklayıp, “Biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Millet İttifakı, 13 Şubat’taki toplantıda da ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi hedefliyor.

Daha önce Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, anayasa ve yasal değişikliklere ilişkin mutabakat metinlerinde olduğu gibi Ortak Politikalar Mutabakat Metni de geniş katılımlı tanıtım toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Metin, seçim sürecinde, siyasi partilerin temel konularda söylem ve eylem birliği içinde olmalarını hedefliyor ve bir anlamda meydanlarda seslendirilecek vaatleri içeriyor.

İktidara gelinmesi halinde ekonomiden insan haklarına, yargı bağımsızlığından sağlık, tarım çevre politikalarına, dış politikadan savunma sanayine kadar hayatın her alanında hayata geçirilmesi hedeflenen vaatlerin yer aldığı metinde AKP iktidarı döneminde yaşama bazı uygulamalara da son verileceği ifade edildi.

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Liderler salona birlikte girdi, büyükşehir belediye başkanları tam kadro katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salona birlikte giriş yaptı ve alkışlarla karşılandı.

Yaklaşık 3 bin kişinin davetli olduğu toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanıyla il ve ilçe belediye başkanları da geniş katılım gösterdi.

Önceki toplantılarda olduğu gibi liderlerin konuşma yapmadığı toplantıda, mutabakat metninin bölüm özetlerini genel başkan yardımcıları okudu.

9 ana başlık

Vaatler şu ana başlıklarla açıklandı:

Hukuk, adalet yargı

Kamu yönetimi

Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim

Ekonomi, finans ve istihdam

Bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm

Sektörel politikalar

Eğitim ve öğretim

Sosyal politikalar

Dış politika, savunma, güvenlik ve göç.

‘Varlık Fonu’na son verilecek, baraj yüzde 3 olacak’

Kaynak, Millet İttifakı Fotoğraf altı yazısı, Toplantıya yaklaşık 3 bin kişi katıldı

Kürsüye gelen ilk isim olan CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak oldu.

Öztrak, “Kontrolsüz güç güç değildir, felakettir. Milletimiz bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde gördü. Milletimiz için beka sorunu oldu” dedi.

“Hukuk, adalet ve yargı” başlıklı bölümün sunumunu gerçekleştiren Öztrak, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması nedeniyle tartışma konusu olan uluslar arası sözleşmelere ilişkin ise “anayasal güvence” getireceklerini vurguladı.

Öztrak, bu çerçevede “uluslararası sözleşmeleri geri çekme yetkisinin Meclis’e ait olduğunun anayasal güvence altına alınacağını” ifade etti.

Seçim barajının yüzde 3’e indirilmesi, cumhurbaşkanının bir kez 7 yıllığına seçilmesi, hazine yardımı barajının yüzde 1’e indirilmesi, çoklu barolara son verilmesi, Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının lağvedilmesi, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM izninin zorunlu getirilmesi, Strateji ve Planlama Teşkilatı’nın kurulması dikkat çekici başlıklar arasında yer aldı.

Bakan yardımcılıklarına, kayyum uygulamasına son verilmesi, TBMM’de bir yolsuzlukları araştırma komisyonu kurulması, Siyasi Etik Kanunu’nun çıkarılması, Kamu Yönetimi başlığı altında yer aldı.

‘Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne taşınacak, saraylar halkın kullanımına açılacak’

Kaynak, Getty Images

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı ise “ekonomi, finans ve istihdam” politikalarını anlattı.

Enflasyonun ilk iki yılda tek haneye indirileceğini, kişi başına milli geliri beş yılda iki katına çıkaracaklarını belirten Çanakçı, kamuda israfa da son vereceklerini, kur korumalı mevduat sistemine son verileceğini, mevcut hesapların vadeleri dolduğunda da kapatılacağını bildirdi:

“Cumhurbaşkanlığının kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.

“Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız.

“Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı sarayları halkın kullanımına açacağız.

“Cumhurbaşkanlığına kayıtlı uçakları satıp orman yangını için uçak alacağız.

“Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine tarım için sulama projelerine kullanacağız."

‘YÖK kaldırılacak, ilk ve ortaöğretim yeniden yapılandırılacak’

Eğitim ve bilim alanına dair vaatleri içeren bölümün sunumunu Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp yaptı.

Bu çerçevede YÖK’ün kaldırılması, 1 yılı okul öncesi olmak üzere zorunlu eğitimde ilkokul 5, orta okul 4 ve lise eğitiminin 3 yıl olmak üzere yeniden yapılandırılması vaatleri yer aldı.

Diğer önemli bazı hedefler ise şöyle sıralandı:

"Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

“Liselere Giriş Sınavları’nda yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS'yi süreç içinde kaldıracağız.

“Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı sunacağız.

“Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracak, ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eriteceğiz.”

‘Kanal İstanbul Projesi iptal edilecek’

Kaynak, dha

“Kültür, sanat, tarım, enerji ve çevre” politikaları başlığını ise Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin aktardı.

Yeşil enerji dönüşümünü dikkate alarak, yenilenebilir enerjiye sağlanacak teşvikleri düzenleyeceklerini belirten Bilgin, yüksek fiyatlı doğalgaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceklerini, Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını gözden geçireceklerini söyledi.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesini ise göreve başladıkları gün iptal edeceklerini, bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri de hukuki, ekonomik, teknik olarak incelemeye alacaklarını söyledi.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yeniden uçuşa açılmasına ilişkin önerilerin de yer aldığı metinde, “kalıcı yaz saati” uygulamasına da son verileceği de vaatler arasında yer aldı.

Özlale: İstanbul Sözleşmesi yaşatır

Kaynak, Millet İttifakı Fotoğraf altı yazısı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ise “Sosyal Politikalar” başlığındaki hedefleri anlattı.

Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı kurulacağını söyleyen Özlale, tüm uluslararası sözleşmelere geri dönüleceğini ifade ederek, mutabakat metninde yer almamasına karşın, "Biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Devlet okullarına giden öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğlen yemeği verileceğini belirten Özlale, çocukları cinsel istismara karşı koruyacak tüm önlemlerin alınacağını ifade etti.

En önemli hedeflerinden birisinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu kaydeden Özlale, “İktidarımızda çetelerle boy boy fotoğraf çektiren bir İçişleri Bakanı olmayacak” ifadelerini kullandı.

Özlale konuşmasını Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerine göndermede bulunarak, “Bizim bir hasretimiz var: Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Rumuyla, Sünnisi, Alevisiyle, Hıristiyanıyla, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşayacağımız bir Türkiye hasretimiz var” dedi.

Salonda bulunanlara da “Bu hasreti bitirmeye var mısınız?” diye seslenen ve salondan “Evet” yanıtını alan Özlale, 14 Mayıs’ta bu hasretin biteceğini söyledi.

Özlale’nin açıkladığı bölümde yer alan bazı önemli hedefler şöyle:

"Cinsiyet eşitliğini esas alarak parlamento, yerel yönetimler, siyasi partiler ve kamu kurumlarında kadınların karar ve yönetim süreçlerine katılımını destekleyecek, kadın temsilini artıracak, kadın haklarının korunmasını öncelikli tutan bir politika izleyeceğiz.

“Temel ihtiyaç olan kadın hijyen ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.

“8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamu ve özel sektörde çalışan kadınların idari izinli sayılmasını sağlayacağız.”

‘Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacağız’

Dış politika ve göç alanında atılacak adımları ise Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir açıkladı.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde ilgili ülkelerle tam diyalog içerisinde çalışılacağını, İsrail-Filistin arasındaki sorunlara çözüm bulunması için ilgili taraflarla görüşeceklerini ifade eden Tekir, şu hedefleri açıkladı: