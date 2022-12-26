Paris’teki saldırıyı düzenlemekle suçlanan zanlı, yabancılara nefretini itiraf etti

Kaynak, EPA

26 Aralık 2022, 03:40 +03 Güncelleme 34 dakika önce

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen saldırıyı düzenlemekle suçlanan zanlının ifadesinde “yabancılardan nefret ettiğini” dile getirdiği açıklandı.

Cuma günü meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Fransız Savcı Laure Beccuau, 69 yaşındaki zanlının yabancılara karşı “patolojik” bir nefret duyduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Beccuau açıklamasında zanlının “depresif ve intihara meyilli olduğunu”, 2016 yılında evinde gerçekleşen bir hırsızlık vakasının ardından “yabancıları öldürme isteği” edindiğini aktardı.

Zanlının bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

AFP’nin haberine göre zanlı Pazar akşamı polisin gözetimine geri getirilmeden önce neredeyse bir gününü akıl hastanesinde geçirdi.

Saldırı, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Paris’in 10. bölgesinde, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi ve bir kuaföre yakın bir alanda gerçekleşti.

Çok sayıda dükkanın ve restoranın olduğu bölgede gerçekleşen saldırıda yaralanan üç kişinin hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Saldırıya uğrayanların beşi Türkiye, biri Fransa vatandaşı.

Zanlı verdiği ifadede önce Paris’in kuzeyinde, göçmenlerin yoğun yaşadığı Seine-Saint-Denis bölgesinde bir saldırı gerçekleştirmek istediğini, ancak etrafta az sayıda insan olması ve kıyafetlerinin silahını kullanmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle bundan vazgeçtiğini anlattı.

10. bölgeye gitmeden önce ise ailesinin evine geri döndüğünü ekledi.

Fransız medyasında William M. adıyla anılan zanlının ateşli silahlarla ilgili geçmişte işlediği suçlarının bulunduğu ve bu ayın başında kefaletle serbest bırakıldığı vurgulandı.

Emekli bir makinist olan zanlı, 2016 yılında da Seine-Saint-Denis bölgesindeki bir silahlı olaydan ötürü suçlu bulunmuş, ancak daha sonra bu karar temyizde bozulmuştu.

Geçen yıl ise göçmenlere karşı gerçekleştirdiği bir ırkçı saldırıda bıçakla yaralamak, çadırlarını kılıçla tahrip etmek gibi eylemlerden ötürü suçlu bulunmuş, ancak savcı aşırılıkçı ideolojiyle bir bağlantısı olmadığı saptamasında bulunmuştu.

AFP’ye konuşan babası ise oğlunu “deli” olarak tanımladı.

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İbrahim Kalın’dan PKK tepkisi

Fransız güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri almadığını öne süren Kürtler, saldırının ardından protestolar düzenledi.

Bu gösteriler sırasında polis ve eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

31 polis memurunun yaralandığı ve 11 kişinin etrafa zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Bu bölgede yaşayan Kürtler, bu saldırının 2013’te yaşanan olayları hatırlattığını ve o dönem yaşanan ölümlerin sorumlularının bulunmamasından ötürü öfkeli olduklarını dile getirdi.

2013’te Paris'te düzenlenen silahlı bir saldırıda aralarında PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da bulunduğu üç kadın öldürülmüştü.

Hafta sonu Paris’te düzenlenen protestolarda PKK’nın bayraklarının da olduğu görüldü.