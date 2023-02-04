Kılıçdaroğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hakkını teslim etmemiz gerekiyor

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21 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte "Bizim belediye başkanlarımız özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün engelleri aşar ve halkına hizmet verir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şişli Sofrası' tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de yer aldı.

Konuşmasına "Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu beğenmiyorsanız, bu sistem bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beka sorunu diyorsanız her birimize tarihsel bir sorumluluk düşüyor" diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sorumluluğu yerine getirdiğimiz an itibariyle Türkiye'nin önünü açacağız." dedi:

"Milletimizin önündeki seçimlerde, milletimiz bunun ne demek olduğunu gösterecek. Buna yürekten inanıyorum. Şişli'den söz ederken elbette ki diğer belediye başkanlarımız da çalışıyor ama İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hakkını da teslim etmemiz gerekiyor. Sadece sofra alanında değil, metrosundan, can dostlara kadar İstanbulluların yaşanabilir bir kentte yaşamaları için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Evet engeller çıkarıldığını biliyorum. Bizim belediye başkanlarımız özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün engelleri aşar ve halkına hizmet verir. Tekrar hepinizin huzurunda belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

Erdoğan: 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumartesi günü Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ima eden Erdoğan, daha önce söylediği "14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür" ifadelerini kullandı ve ekledi: